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В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»

02.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи храмов Полоцка, Пскова и Новгорода «Образ, традиция – время»

В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»

 
 
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В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи храмов Полоцка, Пскова и Новгорода «Образ, традиция – время» ...
 
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