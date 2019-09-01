В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи храмов Полоцка, Пскова и Новгорода «Образ, традиция – время»
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В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи «Образ, традиция – время»
02.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи храмов Полоцка, Пскова и Новгорода «Образ, традиция – время»
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В галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка фресковой живописи храмов Полоцка, Пскова и Новгорода «Образ, традиция – время» ...
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