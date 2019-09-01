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День знаний в Глусском районе
02.09.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Сегодня наши корреспонденты побывали в гимназии Глуска, которая открылась после капитального ремонта, в СШ № 2, Весновском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития и санаторной школе-интернате, куда приезжал министр лесного хозяйства. Фоторепортаж здесь.
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Сегодня наши корреспонденты побывали в гимназии Глуска, которая открылась после капитального ремонта, в СШ № 2, Весновском доме-интернате для детей с...
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