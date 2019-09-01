600 женщинам в Беларуси помогли с открытием экобизнеса на селе

В глобальном проекте Coca-Cola «5by20» приняли участие 600 женщин Оршанского района. Инициатива призвана сделать успешными 5 млн. девушек во всем мире. Предприимчивые землевладелицы научились выращивать агрокультуры с применением хороших агроэкологических практик, перерабатывать их и продавать на экомаркете. Промежуточные результаты проекта подвели во время пресс-тура по многообещающим женским хозяйствам.

Проект пилотный и направлен на обучение женщин Оршанского района основам агробизнеса и продуктивному использованию земельных участков для получения дополнительного дохода для семьи, открытию малого бизнеса и вовлечению их в процесс самозанятости. Инициатива полностью финансируется фондом The Coca-Cola Foundation, а реализует ее Белорусский детский фонд при поддержке Оршанского райисполкома.

Среди участниц – приемные и многодетные мамы, женщины, воспитывающие детей-инвалидов, живущие в неполных или малообеспеченных семьях. Для них особенно важно превратить подсобное хозяйство или приусадебный участок в источник дохода.

Проект состоял из двух частей – теоретической и практической. На 25 тематических семинарах обучили основам агробизнеса: рассмотрели устойчивое земледелие, помогли составить финансовый план и обсудили юридические тонкости. Часть занятий была посвящена мотивации и регистрации бизнеса. Среди участниц выбрали 40 менторов, которые прошли углубленное обучение и потом поделились знаниями с остальными.

На втором этапе 56 женщин получили селекционные семена и стали выращивать востребованные на рынке культуры под шефством агрономов. В зависимости от вида растений и условий участка 20 участницам предоставили теплицы, остальным – спандбонды. Каждое хозяйство – своего рода практическая лаборатория. Первый год оказался крайне урожайным: экологически чистую продукцию стали продавать на ярмарках и рынках. Девушкам также предоставили место на эко-маркете «Кошык» в Минске благодаря партнёру проекта – КУП «Молодежная социальная служба».

Проект стимулирует фермерскую активность в Оршанском регионе. Более 15 участниц зарегистрировали личное подсобное хозяйство и теперь официально продают урожай, а некоторые созрели до своего бизнеса.

В частности, Тамара Щербо из поселка Андреевщина освоила выпуск цукатов из тыквы и кабачков, которые с успехом реализует в Минске. Любимое дело и секретный рецепт обеспечили семью дополнительным доходом, что стало хорошим подспорьем в воспитании приемного ребенка. Схожая история у ее соседки Ирины Сеповой. А многодетная мама из Орши Елена Бабенок, помимо тыквы, выращивает спаржу – интерес к этому овощу растет вместе с модой на здоровый образ жизни. Нина Подолинская из деревни Зайцево в свою очередь смогла заработать на картошке и спаржевой фасоли.

«Проект стал мощным стимулом открывать свое дело в сельской местности, имея приусадебный участок. Однако такого успеха не было бы без решительности женщин, которые, несмотря на семейные и другие обстоятельства, поверили в свои силы и сумели пройти все этапы – от обучения, посадки семян до переработки урожая и продажи готовой продукции. Их опыт интересен сам по себе и способен вдохновить других. Поэтому уже сейчас мы прорабатываем идею масштабирования проекта на всю Витебскую область, а в перспективе – и на остальные регионы», – призналась заместитель гендиректора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Марина Боровко.

В проекте также приняли участие женщины с инвалидностью и пенсионного возраста. Трудотерапию проводят на приусадебном участке Территориального центра социального обслуживания населения Оршанского района. Им также помогли с реализацией выращенной продукции.

«Важно, что на участие в проекте откликнулись активные женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей, многодетные и приемные мамы, женщины с инвалидностью. Все они научились рационально работать на своих приусадебных участках, выращивая современные востребованные культуры, и теперь могут реализовать коммерческие задумки, – пояснил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. – И главное, участницы проекта получили реальный доход, а, значит, мотивацию к самостоятельному решению финансовых вопросов, к получению дополнительного заработка».

Пилотный проект реализует Белорусский детский фонд в сотрудничестве с Coca-Cola и при поддержке Оршанского райисполкома. Для дальнейшего успешного развития женского предпринимательства в агробизнесе важна взаимовыгодная кооперация домашних хозяйств с крупными заготовителями и производителями пищевых продуктов. Совместное участие в экомаркетах и ярмарках, последующее создание совместных предприятий по глубокой заморозке агрокультур, запуск консервирующих линий, эффективный маркетинг – все это позволит женщинам в сельской местности обеспечить себе самозанятость и финансовую устойчивость. В целом, переработка овощей и фруктов позволит им больше зарабатывать на земледелии.

Справка БДГ

С момента своего основания в 1984 году благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation вложил более 1 млрд. долларов в благотворительные и экологические проекты по всему миру. За 34 года работы фонд охватил своей заботой более 655 млн. человек и поддержал свыше 2400 организаций по всей планете. Компания Coca-Cola глобально тратит на благотворительность минимум 1% от операционного дохода предыдущего года, то есть чем больше бизнес зарабатывает, тем больше средств он направляет на благотворительность. Основные направления для благотворительности: охрана водных ресурсов и другие экоинициативы, права женщин, образование, укрепление сообществ.

В 2010 году The Coca-Cola Company запустила инициативу «5by20» для поддержки профессиональных начинаний и адаптации 5 млн женщин по всему миру. При партнерстве с правительствами и некоммерческими организациями программы по экономической поддержке женщин реализуются в 92 странах. В результате более 3,2 млн женщин уже получили поддержку в профессиональной адаптации, смогли открыть собственный бизнес, получили конкурентные преимущества на рынке труда и улучшили свое материальное положение.