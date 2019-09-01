В Калинковичском райне «заминировали» школу. Линейку провели у сельсовета

Источник материала: Tut.by

Утром 2 сентября на электронный адрес МЧС Беларуси поступило сообщение, в котором сообщалось, что в деревне Шиичи Калинковичского района заминирована школа, сообщают «Калiнкавiцкiя навiны».

Детей, педагогов и родителей эвакуировали, школу оцепили. Торжественную линейку было решено перенести на площадку у Шиичского сельисполкома. Первый урок для учащихся 1−2 классов провели в здании детского сада, третье- и четвероклассники разместились в здании сельсовета. Остальных учеников принял сельский клуб.

Специалисты проверили здание Шиичской школы: никаких взрывчатых веществ не обнаружили.