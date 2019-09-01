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В Калинковичском райне «заминировали» школу. Линейку провели у сельсовета
02.09.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 2 сентября на электронный адрес МЧС Беларуси поступило сообщение, в котором сообщалось, что в деревне Шиичи Калинковичского района заминирована школа,
Детей, педагогов и родителей эвакуировали, школу оцепили. Торжественную линейку было решено перенести на площадку у Шиичского сельисполкома. Первый урок для учащихся 1−2 классов провели в здании детского сада, третье- и четвероклассники разместились в здании сельсовета. Остальных учеников принял сельский клуб.
Специалисты проверили здание Шиичской школы: никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
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Утром 2 сентября на электронный адрес МЧС Беларуси поступило сообщение, в котором сообщалось, что в деревне Шиичи Калинковичского района заминирована школа.
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