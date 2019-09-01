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В четырех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов
02.09.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четырех районах Гродненской области со второго сентября введен запрет на посещение лесов. Так, заходить в лес нельзя в Гродненском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском района, с
Ограничение будет действовать, пока не выпадет достаточное количество осадков. Синоптики, кстати, сильных дождей на этой неделе на Гродненщине
Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.
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Заходить в лес нельзя в Гродненском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском районах.
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