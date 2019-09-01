В четырех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов

Источник материала: Tut.by

В четырех районах Гродненской области со второго сентября введен запрет на посещение лесов. Так, заходить в лес нельзя в Гродненском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском района, с ообщает Минлесхоз.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ограничение будет действовать, пока не выпадет достаточное количество осадков. Синоптики, кстати, сильных дождей на этой неделе на Гродненщине не обещают . Запреты на посещение лесов введены еще и в Гомельской области. Там нельзя посещать лес во всех районах, кроме Рогачевского.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.