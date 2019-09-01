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Привез из России, хранил дома. Могилевчанина обвиняют в незаконном обороте оружия
02.09.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанина обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе в незаконном перемещении огнестрельного оружия через государственную границу Беларуси,
По данным следствия, 59-летний мужчина хранил дома корпус ручной осколочной гранаты, взрыватель ручных гранат, два пистолета «ТТ», охотничий карабин, двуствольное охотничье ружье, а также более 250 единиц боеприпасов к различному виду оружия.
Экспертиза показала, что все изъятое оружие, боеприпасы и взрывное устройство «пригодны для стрельбы, производства взрыва и использования по целевому назначению».
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Экспертиза показала, что все боеприпасы могут быть использованы по назначению.
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