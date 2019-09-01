ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Привез из России, хранил дома. Могилевчанина обвиняют в незаконном обороте оружия

02.09.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Могилевчанина обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе в незаконном перемещении огнестрельного оружия через государственную границу Беларуси, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 59-летний мужчина хранил дома корпус ручной осколочной гранаты, взрыватель ручных гранат, два пистолета «ТТ», охотничий карабин, двуствольное охотничье ружье, а также более 250 единиц боеприпасов к различному виду оружия.

Экспертиза показала, что все изъятое оружие, боеприпасы и взрывное устройство «пригодны для стрельбы, производства взрыва и использования по целевому назначению».


Фото: Следственный комитет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспертиза показала, что все боеприпасы могут быть использованы по назначению.
 
Новости дня
Новости общества
 
Памятка школьникам «Как вести себя в интернете»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика