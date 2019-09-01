Как в Борисове решают проблему дефицита медиков

Источник материала: Единство

— Ряды медработников борисовского региона в этом году пополнили 103 молодых специалиста, 30 из них — врачи, — рассказывает главный врач Борисовской центральной районной больницы Александр Дрозд. — В наш коллектив влились столь необходимые для региона врачи-офтальмологи и стоматологи. Также к нам прибыли анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи, ультразвуковой диагностики, травматолог-ортопед, психиатр-нарколог, хирург и многие другие. Что касается терапевтической службы, приступили к работе три врача общей практики, а в родильном доме — акушеры-гинекологи. Большие надежды возлагаем на стоматолога, который будет работать в поликлинике № 5. С его помощью хотим восстановить работу оборудованного стоматологического кабинета для приема взрослого и детского населения из сельской местности.

Вот только специалистов все равно недостаточно для укомплектования борисовских поликлиник. Не хватает 30% врачей и 15% среднего медицинского персонала.

— До полного укомплектования нам не хватает порядка 140 специалистов, — отмечает Александр Дрозд. — Надежды не только на молодежь — к нам приходят и опытные сотрудники. Кто-то переезжает в нашу местность, а кто-то отказывается от работы в Минске (тяжело ездить) и возвращается в наши учреждения. Кроме того, мы являемся базой интернатуры и готовим молодых специалистов. Так, у нас 10 интернов, будущих врачей общей практики и терапевтов. Через год они вольются в коллективы наших поликлиник, что улучшит ситуацию с приемом пациентов. Ведь если считать отдельно амбулаторное звено, укомплектованность врачами там составляет чуть больше 50%. А это создает определенные трудности: дефицит талонов и загруженность врачей, которым приходится принимать по два участка.

Впервые за много лет в регион приехали работать врачи-иностранцы. Среди них и Молхам Альфарес из Сирии. Меньше месяца он работает стоматологом-ортодонтом в детской стоматологической поликлинике.

— В Беларусь приехал за своим старшим братом: он в то время был студентом Белорусского государственного медицинского университета в Минске, — рассказывает Молхам. — Я тоже поступил в этот университет. После его окончания четыре года проходил клиническую ординатуру в Белорусской медицинской академии последипломного образования по ортодонтии.

Молхам хотел работать именно ортодонтом, поэтому обратился в Министерство здравоохранения с просьбой о трудоустройстве. Ему предложили два варианта в Минской области: Солигорск либо Борисов.

— Выбрал Борисов, — констатирует врач. — И не прогадал. Очень понравился коллектив. Меня хорошо встретили. Администрация ЦРБ помогла с общежитием, поэтому вопрос с жильем не беспокоит. Скучать не приходится: в поликлинике постоянный поток пациентов. Иногда за смену принимаю около 25 человек.

На вопрос, не планирует ли он остаться в Борисове, Молхам отвечает: «Жизнь покажет».

МРТ, ангиограф и новый детский корпус

Несмотря на то что ситуация с нехваткой врачей пока не решена, текучесть кадров все же уменьшилась.

— К счастью, у нас наметилась тенденция закрепления молодых специалистов на местах. Для этого мы принимаем все меры, — говорит Александр Дрозд. — Это, прежде всего, обеспечение жильем. Предоставляем арендное жилье, выделяем общежитие. А в прошлом году создали кооператив «Медик 2018» для закрепления в нашем городе не только молодых специалистов, но и уже состоявшихся врачей. Даем возможность профессионального роста. Понятно, что молодежь хочет заниматься чем-то интересным. Как правило, начинающие стремятся работать врачами узких специальностей. У них есть такая возможность — за счет переподготовки. Также стараемся обеспечить рабочие места современным оборудованием.

Борисовская ЦРБ взяла курс на создание восточно-территориального центра специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, на базе которого будут созданы равные возможности для жителей из небольших райцентров. Проще говоря, здесь будет сосредоточено все необходимое для полного обследования. Обращаться смогут как борисовчане, так и жители близлежащих регионов. Компьютерный томограф и МРТ в Борисове уже есть. Осенью будут установлены ангиограф и еще один компьютерный томограф.

Закуплены три новых набора линз для подбора очков, специалисты уже с ними работают. Будет приобретено еще два. Это позволит улучшить качество оказания услуг и снизить напряженность в приеме офтальмолога.

— На финишный этап выходит строительство нового объекта — многопрофильного корпуса, который станет продолжением центральной районной больницы, — продолжает главврач. — Корпус построен, сейчас его «начиняем». На первом этаже устанавливаем компьютерный томограф. На втором разместится отделение реанимации, там будут проходить лечение пациенты с серьезными кардиологическими проблемами. Третий этаж станет изюминкой корпуса. Там «пропишется» рентгенэндоваскулярная операционная с ангиографическим аппаратом. Как только аппарат прибудет, начнем его монтаж. Четвертый этаж, прилегающий к этому корпусу в нашей больнице, перепрофилирован в инфарктное отделение на 30 коек.

Еще одним важным и необходимым проектом для города станет строительство детского многопрофильного корпуса здесь же, на территории больницы. Проект готов, коммуникации подведены, начаты земляные работы. Строительство новой больницы для маленьких пациентов необходимо городу, в котором обслуживаются более 70 тысяч детей в возрасте до 18 лет из города Жодино, Крупского, Березинского, Смолевичского и, конечно же, Борисовского районов.

— Надеюсь, в скором времени молодые специалисты станут приходить в учреждение, которое будет полностью соответствовать уровню, к примеру, областной клинической больницы, — констатировал главный врач Борисовской ЦРБ.

Дополнительно

Медицинскую помощь населению Борисовского района оказывают 575 врачей и 1780 специалистов со средним медицинским образованием.