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Памятник под ключ от «РитуалГранит»: все преимущества
02.09.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
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Организация похорон и оформление места погребения – весьма деликатные задачи для родственников или близких друзей покойного. Их решение требует не только моральных, но и материальных затрат. Рассказываем, почему сегодня при оформлении участка захоронения выгодно обратить внимание на заказ памятника и сопутствующих работ под ключ.
Белорусская
С чего начать
Прежде чем обратиться к профессионалам, необходимо ответить на вопрос: «Какой именно памятник выбрать и как его облагородить?» Как правило, сегодня предпочтительными вариантами являются монументальные изделия из натуральных материалов: мрамора и гранита. Гранит при этом признан лидером по противодействию любым негативным погодным факторам и способен сохранять свой первоначальный вид более сотни лет. Возможно исполнение памятников из нескольких типов одного материала: например, величественно и очень стильно смотрится сочетание габбро-диабаза и балтийского гранита.
Определившись с материалом памятника, важно также выбрать:
Всё это позволит, придя в студию для оформления заказа, получить узкоспециализированную профессиональную консультацию, заказать дизайн будущего проекта, каким бы вы его хотели видеть в идеале. Но даже если вы плохо ориентируетесь в описанных нами деталях, сотрудники «РитуалГранит» максимально подробно ответят на ваши вопросы и помогут определиться с проектом оформления места погребения. Далее можно будет ознакомиться со стоимостью изготовления и установки памятного комплекса, подписать договор и дожидаться процесса исполнения. Обычно он занимает от двух до четырёх месяцев в зависимости от времени года и сложности работ.
Благоустройство места захоронения под ключ: основные этапы
Время исполнения и стоимость проекта зависят от особенностей и наличия следующих этапов:
Дополнительные услуги
Заказав памятник или полноценное благоустройство могилы под ключ в студии гранита и мрамора «РитуалГранит», клиенты компании дополнительно претендуют на:
Таким образом, заказ памятника и обустройства территории захоронения близкого человека под ключ – оптимальный вариант, если вы желаете доверить столь ответственное и деликатное задание профессионалам. Все стадии работы выполняются согласно условий официального договора, заказчик в праве контролировать лично каждую из них.
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Памятник под ключ от «РитуалГранит»: все преимущества * На правах рекламы Организация похорон и оформление места погребения – весьма деликатные задачи для...
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