Источник материала: Герой працы



Памятник под ключ от «РитуалГранит»: все преимущества

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Организация похорон и оформление места погребения – весьма деликатные задачи для родственников или близких друзей покойного. Их решение требует не только моральных, но и материальных затрат. Рассказываем, почему сегодня при оформлении участка захоронения выгодно обратить внимание на заказ памятника и сопутствующих работ под ключ.

Белорусская Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» предлагает оценить полный спектр услуг, направленный на благоустройство могил. Это обеспечит стилистическое единство всех исполняемых работ и позволит создать полноценный мемориальный ансамбль на месте погребения.

С чего начать





Прежде чем обратиться к профессионалам, необходимо ответить на вопрос: «Какой именно памятник выбрать и как его облагородить?» Как правило, сегодня предпочтительными вариантами являются монументальные изделия из натуральных материалов: мрамора и гранита. Гранит при этом признан лидером по противодействию любым негативным погодным факторам и способен сохранять свой первоначальный вид более сотни лет. Возможно исполнение памятников из нескольких типов одного материала: например, величественно и очень стильно смотрится сочетание габбро-диабаза и балтийского гранита.

Определившись с материалом памятника, важно также выбрать:

Его вид и форму (можно заказать вертикальные или горизонтальные изделия, памятники в виде обелиска или скульптуры, даже заказать уникальный вариант формы изваяния по своему желанию). Вариант гравировки, тип дополнительных элементов при оформлении монумента и так далее. Особенности используемых аксессуаров и декоративных изделий. Тип и фактуру ограды. Основные характеристики плитки на участке захоронения. Ряд уникальных пожеланий в случае необходимости.

Всё это позволит, придя в студию для оформления заказа, получить узкоспециализированную профессиональную консультацию, заказать дизайн будущего проекта, каким бы вы его хотели видеть в идеале. Но даже если вы плохо ориентируетесь в описанных нами деталях, сотрудники «РитуалГранит» максимально подробно ответят на ваши вопросы и помогут определиться с проектом оформления места погребения. Далее можно будет ознакомиться со стоимостью изготовления и установки памятного комплекса, подписать договор и дожидаться процесса исполнения. Обычно он занимает от двух до четырёх месяцев в зависимости от времени года и сложности работ.

Благоустройство места захоронения под ключ: основные этапы

Время исполнения и стоимость проекта зависят от особенностей и наличия следующих этапов:

Работы по закладке и заливке фундамента;

Укладка плитки для оформления участка;

Непосредственно установка памятника;

Монтаж ограды;

Установка декоративных элементов (скамеек, столиков) при необходимости.

Дополнительные услуги

Заказав памятник или полноценное благоустройство могилы под ключ в студии гранита и мрамора «РитуалГранит», клиенты компании дополнительно претендуют на:

Индивидуальную скидку при крупном заказе. Бесплатный дизайн памятника. Создание видеоролика в память о близком человеке. Возможность оплаты товаров и услуг в рассрочку на срок до 12 месяцев.

Таким образом, заказ памятника и обустройства территории захоронения близкого человека под ключ – оптимальный вариант, если вы желаете доверить столь ответственное и деликатное задание профессионалам. Все стадии работы выполняются согласно условий официального договора, заказчик в праве контролировать лично каждую из них.

По ссылке все желающие могут ознакомиться с примерами реальных работ по благоустройству памятных мест захоронений от студии гранита и мрамора «РитуалГранит».



