Про IT, лучшие профессии и одежду без выпендрежа. Президент провел первый урок у старшеклассников

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел для старшеклассников минской средней школы № 93 первый урок. Он был посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее Беларуси, свое участие в развитии государства, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Сразу сердце дрожит, когда заходишь в класс. Когда-то я тоже начинал так (работал учителем в школе. — Прим.), поэтому очень приятно», — отметил Александр Лукашенко.

Ребята как раз обсуждали со своим учителем, как развивается Беларусь и что сделать, чтобы этот процесс шел семимильными шагами. «Семимильными сложновато. Дай бог, я буду рад, если вы со своим оптимистом-учителем придадите большую динамику развитию Беларуси. То, что он вам задачи такие ставит, это правильно!» — заметил глава государства.

Школьникам было предложено задать президенту свои вопросы, однако Александр Лукашенко выстроил диалог по-иному. Он взял список учеников класса и сам начал вызывать ребят к доске для подробной беседы.

Про IT и ложные цели

Первый выбор пал на ученицу по имени Анна. Она рассказала, что ей бы хотелось, чтобы больше людей занимались спортом, имели меньше вредных привычек, чтобы больше развивалась IT-сфера.

Президент подчеркнул, что многое в жизни зависит не столько от государства, сколько от старания и стремления самих людей, и школьные годы — очень важный этап. «Не потеряйте это драгоценное время», — добавил он.

«Что касается IT, мы пережали в обществе эту тему. Все хотят быть айтишниками. Но все вы не будете айтишниками. В этой сфере (я ее создавал с нуля в Беларуси и хорошо ее знаю) не все так хорошо и прелестно. Но главное — не у каждого к этому склонности и способности», — предупредил глава государства.

Он отметил, что не менее важны и другие направления в структуре экономики страны и для жизни людей в целом. «Любой айтишник после работы куда идет? В магазин. А там пока не IT, а крестьянин, рабочие (одежда, обувь, продукты). IT сегодня является хорошим помощником — чтобы производительность была лучше, качественный был товар, дешевле. Пока это как вспомогательный (элемент. — Прим.). Где-то с помощью IT больше продвинулись — в космосе, высоких технологиях, атомной энергетике. Только не ставьте перед собой цель: обязательно IT. Вы просто будете перед собой ставить ложные цели».

Про смартфоны и одежду «без выпендрежа»

Следующего вышедшего к доске ученика — Елисея — президент спросил, что бы он хотел изменить из того, что видит в стране, вокруг себя. Ученик с ходу ответил, что было бы неплохо сделать еще более удобной систему расчетов за покупки — не наличными деньгами или при помощи карточки, а, например, на основании отпечатка пальцев.

«То есть упростить жизнь…», — отметил президент. В связи с этим он вспомнил, какие трудные были времена в его детские годы: «Беднота была страшная. Денег не хватало. Приходилось работать все лето, чтобы заработать какую-то копейку, нормально одеться».

Что касается расчетов по отпечатку пальцев, Александр Лукашенко отметил: «Мы к этому идем».

Еще одна новация, которую хотелось бы видеть школьнику, это чтобы остановки общественного транспорта были оборудованы устройствами для зарядки смартфонов. Президент ответил, что это не проблема, но посоветовал быть аккуратными при использовании смартфонов, думать о безопасности персональных данных. «В школу, если вы и принесли, они не должны вам мешать. Вы попадаете в жесткую зависимость от этого прогресса нашего общества. Не теряйте контакт с традиционным носителем знаний — книгой. Не забывайте об этом», — призвал белорусский лидер.

Президент посоветовал школьникам одеваться аккуратно и со вкусом — «без выпендрежа». «Не тратьте лишние деньги. Не надо на этом заморачиваться», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, то на Западе многие политики и богатые люди одеваются очень просто: «Со временем я понял, что они на этом не заморачиваются. Это дурной стиль, когда ты начинаешь наряжать себя непонятно как».





Про электротранспорт и жизнь у МКАД

Одна из учениц попросила, чтобы в Беларуси активнее развивался каршеринг — аренда автомобилей, а также аналогичные услуги по прокату велосипедов, самокатов и другого транспорта. «Это было бы хорошо для экологии», — отметила она.

Александр Лукашенко признался, что сам является поклонником электротранспорта. «Самый любимый — электромотоцикл. Наш минский уже делает завод. Хорошая штука. Конечно, он не летит на 180 км/ч, как „Тесла“. Но очень приятно. И тебя в этом поддерживаю. Мы будем все больше переходить на электромобили», — сказал президент.

Он отметил, что есть много людей, которые хотели бы жить и работать в центре столицы, а территории вдоль кольцевой считают не очень хорошими с точки зрения экологии из-за большого количества машин. Однако ситуация обратная, уверен Александр Лукашенко. «Машина (по МКАД. — Прим.) передвигается на большой скорости. Сжигается все топливо. Нет этой грязи, которая выбрасывается на проспектах в городе. Когда нет ветра, накапливается много неотработанных газов, и вся эта грязь, гадость вываливается на центральных проспектах. А ты там работаешь и живешь. Глупость абсолютная. Лучше жить где-нибудь подальше от центра с точки зрения экологии», — сказал президент.





О футболе, хоккее и лыжах

Другой ученик привлек внимание главы государства к вопросу развития инфраструктуры для занятий спортом, особенно на периферии. В одном из населенных пунктов он обратил внимание, как ребята играли в футбол на неровной поляне, используя вместо штанг ворот свои портфели. «Не везде это сделаешь. Потому что дети есть дети. Они идут, им захотелось где-то поиграть. Рюкзаки поставили и начали. Мне это знакомо», — отметил Александр Лукашенко. Он рассказал, что в свое время именно на такой площадке повредил колено, занимаясь футболом.

Вместе с тем он согласился, что еще есть недоработки и в плане наличия инфраструктуры: «Ты прав, это где-то наша недоработка».

Президент в качестве положительного момента отметил, что, например, в этой школе есть возможность заниматься лыжами. «Вы научитесь бегать на лыжах. И потом со временем это вам пригодится. Как мне. Я не был хоккеистом, но в детстве играли зимой. Коньки к валенкам привязывали. А когда проблема с коленом (возникла. — Прим.), я начал играть в хоккей (там помягче движения), я это вспомнил», — сказал глава государства.

«Ты абсолютно прав. Хорошо, что ты это замечаешь», — сказал Александр Лукашенко школьнику. При этом добавил: «Раз он видит эти недостатки сходу, значит, хозяин будет хороший».





О самых востребованных профессиях

У президента поинтересовались, какие, на его взгляд, профессии будут востребованы в будущем. «Будут все профессии востребованы. Вы их видите. Еще раз говорю, не заморачивайтесь сегодня — в IT, или космонавт великий, или исследователь. Спокойно учитесь. Вы почувствуете свои способности к чему-то. В математике — идите на физмат. Любые профессии, которые вы знаете, будут востребованы в будущем. В конце концов еще и сами придумаете какую-то профессию, чем заниматься. Но запомните: у вас должны быть к этому способности. Если нет — можно, но это тяжело», — поделился мнением Александр Лукашенко.

Для него же самая лучшая профессия — это учитель или руководитель какого-то предприятия. «Я прошел все эти ступени. Не скажу, что самая лучшая работа — президентом. Мне приятно было работать в сельском хозяйстве», — рассказал белорусский лидер.

Что же касается периода работы учителем в школе, Александр Лукашенко подчеркнул, что без этого опыта, без педобразования не был бы и президентом.

«Надо учиться. Обязательно!» — призвал он школьников.

Президент в целом призвал к большей дисциплине в стенах школы, ориентированности на учебу и достижение результата. «Школу надо приводить в чувство. Школа — это храм. Ты пришел сюда, тебе здесь бесплатно дают образование», — заметил он.

«Не надо бояться запретить лишний раз телефоны, разные гаджеты. Это вам мешает. Потерпите полдня в школе. То есть надо в школе наводить должный порядок. Должна быть дисциплина», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что, конечно, важна и личность учителя, его профессионализм, чтобы заинтересовать учеников и дать им знания.





В заключение глава государства сфотографировался с учениками на память.