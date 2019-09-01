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Что такое «химия» для осужденных и кто носит датчик. Рассказываем о наказаниях, не связанных с тюрьмой

02.09.2019 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году в Беларуси было осуждено 40 612 человек. Цифра, сравнимая с населением города Калинковичи. 24% осужденных отправили за решетку, остальным дали наказание, не связанное с лишением свободы. Сегодня мы расскажем, как суд решает, направить человека в колонию или оставить дома; какой максимальный штраф как основное наказание может быть назначен; что такое «химия» и «домашняя химия»; на кого милиция будет вешать специальные датчики, чтобы следить за передвижением. Разобраться в теме нам помог адвокат Евгений Маслов.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые возбуждают в отношении людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье, мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололеддолжностные лица, недосмотревшие коров, — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы, и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации.

В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год в картинках разъясняем важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый.

Какие бывают наказания, кроме лишения свободы?

Самое строгое наказание в Беларуси — это смертная казнь, мы по-прежнему последняя страна в Европе и на постсоветском пространстве, где по приговору суда расстреливают людей. Дальше по строгости идет пожизненное заключение (как альтернатива смертной казни), лишение свободы (максимальный срок — 25 лет). Но по многим преступлениям предусматривается альтернатива лишению свободы. Например, за хулиганство (ч. 1. ст. 339), кражу (ч.1 и 2 ст. 205), мошенничество (ч. 1 и 2 ст. 209 УК) и др. Зависит это от степени общественной опасности преступления — например, за убийство — лишение свободы — самое мягкое наказание (от шести лет). Наказания, не связанные с лишением свободы, это общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение по военной службе, арест, ограничение свободы, лишение воинского или специального звания. Некоторые из них выступают как дополнительное наказание — лишение воинского звания, например. Некоторые как основное — арест, например. Некоторые могут быть как основным, так и дополнительным — штраф, например.

Если статья предусматривает альтернативные наказания, как судья решает, назначить штраф, арест или отправить в колонию?

В каждом случае суд индивидуально решает, какое назначить наказание, оно должно соответствовать целям уголовной ответственности — перевоспитать человека и предупредить совершение таких преступлений в будущем. Учитывается, насколько опасное преступление, какие были мотивы и цели у преступника, какой ущерб он принес или какой преступный доход получил. Изучают смягчающие и отягчающие обстоятельства — был ли человек ранее судим, возместил ли он потерпевшим ущерб, содействовал ли он раскрытию преступления, как характеризуется по месту жительства и работе, есть ли у него на иждивении дети и т.д.

Лишение свободы при наличии альтернативных наказаний назначается только в том случае, если суд посчитает, что другие наказания не будут соответствовать целям уголовной ответственности. Например, человек ранее уже был судим, ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а он не сделал выводы и снова совершил преступление, еще более опасное, чем прошлый раз.


Чем «общественные работы» отличаются от «исправительных работ»? Нужно самому найти работу или тебя отправят туда, куда нужно государству?

Общественные работы — это бесплатная работа на благо общества, сроком от 60 до 240 часов. Если у человека есть основная работа, на общественную он приходит в свободное время — на четыре часа в день. Общественные работы могут быть как основным, так и дополнительным наказанием к штрафу или лишению права занимать определенные должности. Отправить на общественные работы могут, например, в колхоз — собирать камни, или на свалку — сортировать мусор — список объектов составляют местные власти, правоохранительные органы следят за исполнением наказания.

Исправительные работы — это работа на прежнем месте, но часть зарплаты (10−25% — на усмотрение суда) удерживается в пользу государства. Исправительные работы могут быть назначены на срок от шести месяцев до двух лет. Если на момент вступления в силу приговора осужденный нигде не работает, ему предлагают за 15 дней найти самом место работы. Иначе его направят в местное управление по труду и занятости и там ему найдут работу из списка вакансий. Отказаться от предложенной работы нельзя.

Как определяется размер штрафа?

Суд определяет, какой назначить штраф, исходя из характера и степени общественной опасности преступления, а также материального положения осужденного. Размер штрафа варьируется от 30 до 1 тысячи базовых величин, за экономические преступления и преступления против службы — от 300 до 5 тысяч базовых величин. Есть еще одна особенность — за некоторые преступления уголовная ответственность наступает, если человек на протяжении года дважды за нарушение привлекался к административной ответственности, но продолжил противоправное поведение. Например, за клевету. Тогда уголовное наказание в виде штрафа должно быть не меньше максимального штрафа, налагаемого в административном порядке.


Чем арест отличается от лишения свободы?

Арест — это строгая изоляция осужденного на срок от одного до трех месяцев. Наказание осужденные отбывают в арестном доме, ближайшем от места жительства. Арестные дома находятся в том числе на территориях колоний, тюрем и СИЗО. Условия содержания те же, что и для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание на общем режиме в тюрьме. Обучение на время ареста запрещено. Передвижение без конвоя запрещено. Но осужденного могут отпустить на неделю домой. К оплачиваемой работе таких осужденных не привлекают, но могут задействовать по хозяйству в арестном доме.

Что такое «химия» и какое отношение это имеет к праву?

В просторечье «химией» называют ограничение свободы. Понятие появилось в советские времена, тогда осужденных направляли на стройки народного хозяйства, часто — на химические предприятия. Отсюда и пошло такое название. «Домашняя химия» — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть осужденный остается дома, но должен выполнять ряд правил — например, ходить на работу, отмечаться в милиции.

Отдельно объясним, что такое «исправительное учреждение открытого типа». Та самая «химия» напоминает собой спецкомендатуру — живут осужденные в помещениях, похожих на общежития или казармы, каждый день ходят на работу — обычно за пределы места жительства — это может быть пилорама или снова таки, колхоз, — обычно это неквалифицированный труд. Отбывая наказание, можно заочно получить образование.


Ограничение свободы: от чего зависит, оставят человека дома или направят в исправительное учреждение?

Ограничение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до пяти лет.

Опять таки, решение принимается индивидуально. Суд изучает личность обвиняемого, степень опасности преступления и сможет ли человек исправиться, находясь дома, или все-таки цели уголовного наказания будут достигнуты в исправительном учреждении. Важный момент — на «химию» могут отправить только совершеннолетнего трудоспособного человека. Если есть проблемы со здоровьем, суд может учесть этот фактор и назначить ограничение свободы без направления в исправительное учреждение, то есть осужденный останется дома. Также учитываются социальные связи — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа может назначаться, когда исправление виновного может быть достигнуто в семье, трудовом коллективе, в учебном заведении. Здесь учитываются характеристики фигуранта уголовного дела с места учебы или работы, с места жительства.

А что с имуществом, конфискуют?

19 июля 2019 года конфискация имущества как вид дополнительного была исключена из Уголовного Кодекса. Конфискация имущества была предусмотрена по многим статьям УК, например коррупционным: ст. 430 (Получение взятки), ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Такое наказание, как конфискация, исключено из Уголовного кодекса, будет применяться только специальная. Например, это имущество или деньги, добытые преступным путем, орудие преступления. Вместо конфискации ввели штраф от 300 до 5 тысяч базовых величин.

У осужденных военных звание забирают навсегда или его можно восстановить?

Суд может лишить специального или воинского звания человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление — например, получил взятку или совершил госизмену. Восстановить звание нельзя даже после отбытия основного наказания.

Будут ли на осужденных вешать GPS-браслеты, чтобы отслеживать их перемещение?

Человека, который по приговору суда получил «домашнюю химию», постоянно посещает милиция, поскольку он стоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Смотрят, чтобы был трезвый, чтобы после 19.00 находился дома, чтобы не сбежал из Беларуси. Прийти домой к осужденному могут в любое время суток. Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен. За пределы обозначенного расстояния можно выйти только на два часа, обязательно в том же населенном пункте — например, сходить к доктору, на почту или на рынок за покупками. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт — только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции. На выезды к осужденным приезжают не только сотрудники инспекции, но также участковые, сотрудники Департамента охраны и даже ОМОН. Чтобы упростить процедуру контроля, в Минске на базе двух РУВД сейчас тестируют GPS-браслеты, которые выдают осужденным. Они позволяют видеть местоположение подопечного в реальном времени на мониторе, программа автоматически выдает сигнал, если владелец браслета выйдет за пределы очерченной территории.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы расскажем, как суд решает, направить человека в колонию или оставить дома; какой максимальный штраф как основное наказание может быть назначен; что...
 
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