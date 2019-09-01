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«Все испортил Зеленский». Лукашенко рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

02.09.2019 20:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко признался, что любит электромотоцикл. И посетовал, что не может ездить на работу на экологичном транспорте. Об этом президент рассказал на уроке старшеклассникам минской средней школы № 93. Сюжет показал телеканал ОНТ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, — рассказал десятиклассникам президент.

Президент пояснил — сразу же проведут параллель, мол, он подражает Зеленскому.

 
 
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Александр Лукашенко признался, что любит электромотоцикл. И посетовал, что не может ездить на работу на экологичном транспорте.
 
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