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«Все испортил Зеленский». Лукашенко рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде
02.09.2019 20:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко признался, что любит электромотоцикл. И посетовал, что не может ездить на работу на экологичном транспорте. Об этом президент
— Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, — рассказал десятиклассникам президент.
Президент пояснил — сразу же проведут параллель, мол, он подражает Зеленскому.
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Александр Лукашенко признался, что любит электромотоцикл. И посетовал, что не может ездить на работу на экологичном транспорте.
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