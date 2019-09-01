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Андрюша из Украины, который мастерил снеговичков, чтобы вылечиться от рака, переехал в Гомель
02.09.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мальчик Андрюша из Украины, который мастерил игрушечных снеговичков, чтобы собрать деньги на лечение от рака крови, которым малыш заболел в три года. сегодня пошел в первый класс. Правда, уже не в первый раз.
В прошлом году Андрей
— Программы в белорусской и украинской школах разные, поэтому пришлось нам еще раз пойти в первый класс. Андрюше мы все объяснили и он отнесся к ситуации с пониманием, К тому же теперь нам не нужно каждые три месяца ездить из Украины на обследования, все врачи рядом, — рассказала мама мальчика.
Напомним, когда Андрюше было три года, он заболел острым лимфобластным лейкозом. Вместе с мамой малыш приехал из Украины лечиться в Гомель, в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Ему было очень плохо, и, чтобы развлечь мальчишку, мама придумала занятие — делать снеговичков.
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Мальчик Андрюша из Украины, который мастерил игрушечных снеговичков, чтобы собрать деньги на лечение от рака крови, которым малыш заболел в три года. сегодня пошел...
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