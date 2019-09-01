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Андрюша из Украины, который мастерил снеговичков, чтобы вылечиться от рака, переехал в Гомель

02.09.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мальчик Андрюша из Украины, который мастерил игрушечных снеговичков, чтобы собрать деньги на лечение от рака крови, которым малыш заболел в три года. сегодня пошел в первый класс. Правда, уже не в первый раз.


В прошлом году Андрей уже ходил на первосентябрьскую линейку — в родных Черкассах. Теперь же семья мальчика перебралась жить в Гомель: его мама Алена еще в 2018 году вышла замуж за гомельчанина, и долгое время молодая семья жила на две страны. Но теперь определились: все вместе будут жить в Гомеле. Андрюшу перевели в белорусскую школу.

— Программы в белорусской и украинской школах разные, поэтому пришлось нам еще раз пойти в первый класс. Андрюше мы все объяснили и он отнесся к ситуации с пониманием, К тому же теперь нам не нужно каждые три месяца ездить из Украины на обследования, все врачи рядом, — рассказала мама мальчика.

Напомним, когда Андрюше было три года, он заболел острым лимфобластным лейкозом. Вместе с мамой малыш приехал из Украины лечиться в Гомель, в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Ему было очень плохо, и, чтобы развлечь мальчишку, мама придумала занятие — делать снеговичков.

Трогательное фото, на котором малыш сосредоточенно мастерит игрушку, облетело соцсети — и запустило волну добра по всему миру. Купить снеговичка и перевести Андрею деньги на лечение пожелали тысячи людей. Помочь ему выполнить заказы вызвались сотни белорусов. Зимой 2015-го, когда дни были короткими и темными, они отрывались от своих важных дел и мастерили для Андрюши снеговиков — чтобы те в итоге спасли ему жизнь. И не только ему: оказывается, еще 12 детей получили помощь благодаря той акции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мальчик Андрюша из Украины, который мастерил игрушечных снеговичков, чтобы собрать деньги на лечение от рака крови, которым малыш заболел в три года. сегодня пошел...
 
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