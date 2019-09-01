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Первый звонок прозвучал по всей стране: за парты сели более миллиона учеников
02.09.2019 21:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Дуниловичской школе Поставского района школьный звонок сегодня прозвучал для ста восьми учеников.
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Учеба - это большое количество цифр. Но вычитать и умножать будем завтра, а сегодня в такой праздничный день увидим школу с нового ракурса - через волнение...
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