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Первый звонок прозвучал по всей стране: за парты сели более миллиона учеников

02.09.2019 21:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Дуниловичской школе Поставского района школьный звонок сегодня прозвучал для ста восьми учеников.
 
 
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