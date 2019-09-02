«МакДональдс» за 2 миллиона долларов откроется в Бресте 5 сентября

Источник материала: Tut.by

Первый ресторан «МакДональдс» в Бресте откроется 5 сентября, сообщили TUT.BY в УП «КСБ Виктори Рестораны», которое управляет ресторанами сети в Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ресторан построен в рекордно быстрые темпы к 1000-летию города. В нем будут представлены электронные киоски самообслуживания, «МакКафе», круглосуточный «МакДрайв». Кроме того рядом с объектом оборудована благоустроенная территория и детская площадка на 1350 квадратных метров.

Вместе с открытием ресторана начнет работу и «МакДоставка», которая охватит значительную часть города. Всего в ресторане будут работать около 100 сотрудников, часть из которых прошла трехмесячное обучение в Минске.

Общие инвестиции составили около двух миллионов долларов.