﻿ Без букетов и почти без родителей. Как прошла линейка в том самом закрытом спецучилище Могилева. 21.by
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Без букетов и почти без родителей. Как прошла линейка в том самом закрытом спецучилище Могилева

02.09.2019 22:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кто сегодня, 2 сентября, не собирался впопыхах утром на школьную линейку, так это ребята в спецучилище закрытого типа в Могилеве. Их родители не бегали с вечера за букетами и не наглаживали стрелки на брюках, не потрошили накануне семейные копилки, чтобы купить нужные пособия. Многие папы и мамы вообще не приехали, хотя их тут очень ждали. Мы съездили и посмотрели, как проходит линейка в учреждении, где учатся трудные подростки.


Долго томить не будем: линейка как линейка. Те же пиджаки — брюки — рубашки и залитая солнцем площадка перед зданием школы. Те же поздравления от директора, немногочисленных родителей. Фото на память, шутки, размашистые хлопки по плечам. И девочка со школьным звонком и ведущим ее 11-классником тоже есть. Один из учащихся даже зачитал рэп собственного сочинения. В общем, если пройти на территорию спецПТУ с закрытыми глазами, сразу и не поймешь, что это не обычная школа. Разве что колючая проволока на высоком заборе на это намекнет. И состав учащихся — 55 парней от 14 до 18 лет.

Линейка в спецучилище прошла 2 сентября, как и полагается, перед началом школьных занятий — в 14.00. Все потому, что утром учащиеся заняты на производстве. А занятия в школе проходят во второй половине дня — с 14.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.

На производстве подростки получают образование по пяти специальностям, причем в течение двух лет они могут освоить три: одну основную за год и две — по полгода на каждую. Если успеваемость высокая, разряд выпускники тоже получают соответствующий.










В школе в этом году по одному восьмому, девятому и десятому классу, два одиннадцатых. На линейке школьники щурятся от солнца, тихо переговариваются между собой и с преподавателями. У выпускников — бумажные звоночки на лацканах. Родителей немного — человек десять, хотя училище приглашало всех. И ждали парни тоже всех.

Директор СПТУ Виталий Лебедев говорит, что подавляющее большинство родителей парней не навещают все время, что они здесь учатся, то есть и по два года. И это грустно.

— Да, у ребят полное гособеспечение. Нормальные родители предлагают купить что-то, но мы просим: пожалуйста, но максимум — нижнее белье, носки. Мы даже зубные щетки с пастой выдаем. Но все же родительское внимание — то, чего детям не хватает, — говорит руководитель.

Мама одного из учащихся Ольга Кривицкая приехала на линейку к сыну одной из первых. Ее попросили выступить, и она не смогла отказать, хотя очень стеснялась и заметно волновалась.


— Дорогие ребята! Вы — наша гордость, наша любовь, наше счастье, — говорила она дрожащим голосом. — Я хочу пожелать педагогам терпения с нашими детьми. Они у нас все очень разные. Взаимопонимания вам. А детям желаю отдачи, чтобы учились хорошо, а мы вами гордились.

Ольга говорит, что регулярно ездит на свидания к сыну из Гомеля вот уже в течение полугода. Бывает, что и несколько раз в месяц наведывается.

— Ой, тут на линейке все то же самое, что и в обычной школе. И знаете, я в восторге от педагогического состава. Таких психологов в обычной школе мы не встретим. Понятно, что они и с детьми работают не с обычными, но я же вижу по своему ребенку, что он очень изменился. Он раньше тяжело шел на контакт со взрослыми, со мной. И делал это только тогда, когда был уверен, что его понимают, слышат.

Ольга считает, что сына в учреждение привело именно недопонимание в семье. Если бы они раньше могли общаться так, как сейчас после работы психологов, сын в СПТУ бы не попал, уверена женщина:

— У нас дома был просто какой-то потерянный промежуток времени. А сейчас мы с сыном друг друга слышим, можем поговорить на самые откровенные темы. И он сам говорил, что и с учителями он может быть таким же открытым.






















Летние каникулы в СПТУ, конечно, были не такими, как у подростков из других учреждений. Хотя за забором парни все эти месяцы не сидели. 15 лучших ребят 9 дней провели в военно-патриотическом лагере. Были и сплавы на байдарках, и походы. В саду училища педагоги устраивали ребятам барбекю, а команде-победителю в футболе готовили плов.

— Тут все дети как дети, — пожимает плечами директор СПТУ Виталий Лебедев. — Да, чуть более сложные, чем другие. Но к каждому нужно найти подход, не перегибать, где-то гладить по шерстке даже тогда, когда ребенок не прав.

Но лето закончилось, впереди учебный год и строгий распорядок дня с обучением. А уроки пацаны тут не жалуют, впрочем, как и многие их сверстники за забором. Но на первый идут послушно строем за педагогом.

— Анжелика Ивановна-а-а! Удачи! — басит на весь двор парень в спецовке с крыльца общежития учительнице.

— Спасибо, Ромочка! — кричит та в ответ и ведет на занятия группку 8-классников.


Могилевское СПТУ № 2 закрытого типа стало известно после массовых побегов его воспитанников. Подростки сбегали в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. После последнего побега против директора спецучреждения и двух его замов было возбуждено уголовное дело — беглецы пожаловались милиционерам на избиения. Суд признал руководителей виновными в превышении служебных полномочий, сопряженном с насилием и оскорблением, и приговорил к различным срокам лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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