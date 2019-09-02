Найденный ребенок, «дурь» с питанием в школах, первоклашки звезд и урок Лукашенко - все за вчера

Это что-то невероятное: спустя 20 лет нашлась девочка Юля, которая потерялась в электричке Минск-Осиповичи в 1999-м. Ее родители верили, что их дочь найдется — и чудо случилось. Девушка живет в Рязани, уже сама воспитывает дочь. Все подробности этой истории рассказали сами герои.
Как мы уже говорили, президент Беларуси вчера открыл минскую среднюю школу № 93. Александр Лукашенко озаботился дисциплиной, сказал, что надо учиться, а не покуривать в туалете. Президент посмотрел, чем будут кормить детей. Услышал, что в школьной столовой для детей из многодетных семей выделяют отдельные места, и блюда у них отличаются от тех, которыми кормят остальных учеников, и возмутился, назвав это дурью. А еще президент вспомнил былые времена и побыл в роли учителя. И детей к доске вызывал. Рассказать, о чем спрашивал? Кстати, вы знали, что президент любит электромотоциклы? Лукашенко заявил школьникам, что его всегда тянет сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но не делает этого, потому что… все испортил Зеленский.
Затронул Лукашенко и тему изменения антинаркотических законов. Он отметил, что «жестковато это сделали», и заявил, что готов встретиться с родителями осужденных по 328-й статье УК.
Мы побывали на линейках в разных местах. Съездили в Столбцы, где в прошлом году ученик напал на детей и педагога, а перед началом учебного года уволилась директор школы, чего очень не хотели родители. Посмотрели, как проходит линейка в спецучилище закрытого типа в Могилеве, где учатся трудные подростки. Узнали, что Андрюша из Украины, который мастерил снеговичков, чтобы вылечиться от рака, переехал в Гомель и во второй раз пошел в первый класс.
Белорусы вновь установили очередной кредитный рекорд. На 1 августа задолженность по кредитам физлиц составила 12 млрд 824,4 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.
Смотрите, какой красавец вчера летал над страной — «Цифровой лев». В Минске показали новый Embraer. Производитель называет его самым тихим и экологичным самолетом в мире. В сентябре такие самолеты впервые полетят в Бразилии, в Европе они стартуют в этом году на Канарских островах, в следующем году ожидается, что новая модель поступит в Нидерланды. «Белавиа» уж семь лет работает с Embraer, но когда в белорусском авиапарке появится новинка, пока неизвестно.
Душевный проект у нас вышел: первоклашки повторили школьные фото своих родителей, а взрослые честно рассказали, как прогуливали уроки и ходили на ковер к директору. Очень интересно посмотреть на маленькие копии родителей.
Задумывались ли вы о том, что однажды для людей не останется работы, ведь все будут делать роботы? Как вам такое будущее? Мы расспросили экспертов, какие сферы больше всего подвержены автоматизации, кто из-за нее может остаться без работы и что делать, чтобы этого не произошло.
Проблема увядающих регионов давно волнует белорусов. Власти требуют повысить уровень жизни в стремительно беднеющих областях и планируют активно развивать отстающие территории, эксперты предупреждают о большой опасности для нашей нестабильной экономики. Составили рейтинг белорусских районов, чтобы посмотреть, действительно ли все настолько плохо. Ищите свой!
В выходные на Гомельщине по подозрению в убийстве женщины задержали мужчину. Он привел ее 6-летнего сына на станцию, оставил там, а сам сел в поезд и уехал. Позже милиция нашла во дворе дома, где жила женщина, ее присыпанное землей тело. Мы поговорили с соседями погибшей.
Продолжаем наш полезный проект «Если к вам пришли», где поясняем сложные юридические моменты, с которыми каждый может столкнуться в жизни. В этот раз расскажем, как суд решает, направить человека в колонию или оставить дома; какой максимальный штраф как основное наказание может быть назначен; что такое «химия» и «домашняя химия»; на кого милиция будет вешать специальные датчики, чтобы следить за передвижением.
Очень сложная история. Наша героиня Наталья — трансгендерная женщина. Ей хотелось быть девочкой, сколько она себя помнит. Сейчас она делает гендерный переход. Она была в браке, в котором родилось двое детей. В этом и состоит основная сложность: как рассказать сыновьям о себе правду?
О СПОРТЕ
У хоккейного клуба «Динамо-Минск» теперь новый логотип. Вчера «Минск-Арене» прошел первый матч команды в новом сезоне КХЛ. Болельщиков ждало одно из самых грандиозных шоу в истории клуба, самый масштабный ребрендинг, 15 тысяч бесплатных футболок с новым логотипом клуба. Кроме того, мероприятие посетил президент Беларуси вместе с младшим сыном. Но ничего из этого не помогло: «зубры» проиграли нижнекамскому «Нефтехим ику» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).