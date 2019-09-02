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80-летнего сельчанина из Толочинского района осудили на 5 лет за поджог соседского дома

03.09.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд приговорил 80-летнего пенсионера, жителя деревни Малое Высокое Толочинского района, к 5 годам колонии за поджог соседского дома, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.


Фото: sudexpert.gov.by

Пожар в одноэтажном деревянном доме в деревне Малое Высокое произошел в ноябре прошлого года. Когда спасатели потушили огонь, к работе приступили следователь и специалист Госкомитета судэкспертиз.

На месте происшествия обнаружили самодельный факел, бутылку с остатками бензина. О криминальном характере пожара говорили и другие следы. Проверяя жителей деревни, специалисты обратили внимание на 80-летнего мужчину, проживавшего рядом с погорельцами. Он часто конфликтовал с соседями.

В доме пенсионера нашли резиновые сапоги — чих следы были похожи на те, что обнаружили возле сгоревшего дома. На печи лежали два куска ткани такого же цвета и материала, что и те, из которых был изготовлен факел. На руке и лице мужчины имелись покраснения, похожие на ожоги.

По заключению экспертов, причиной пожара стал занесенный источник зажигания. Это был факел, который пенсионер изготовил сам.

Суд признал пожилого мужчину виновным в умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном общеопасным способом, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Приговор — 5 лет колонии усиленного режима.

 
 
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На месте происшествия обнаружили самодельный факел, бутылку с остатками бензина. О криминальном характере пожара говорили и другие следы.
 
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