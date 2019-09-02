Появились футболки к 1000-летию Бреста «с мелочами, понятными только местным». Смотрите, какие классные!

Источник материала: Tut.by

Белорусский производитель одежды Mark Formelle выпустил к 1000-летию Бреста ограниченную серию тематических маек с принтом от иллюстратора Анны Редько.

На футболки нанесены изображения главных достопримечательностей Бреста. Среди них: фонарщик, железнодорожный вокзал, Холмские ворота в крепости, музей истории города, «Берестье» и другие. На принте также присутствуют менее популярные у туристов, но милые каждому брестчанину объекты: центральный рынок, кинотеатр «Беларусь», теплоход «Гродно», пляж на Набережной, сцена для уличных музыкантов на Советской.

«Я очень рада представить вам, друзья, этот рисунок, нарисованный с большой любовью к Бресту, — написала на своей странице в facebook автор, добавив, что на рисунке «спрятаны мелочи, которые поймут, скорее всего, только брестчане».

Внимательные местные уже успели отыскать на принте Юлию Нестеренко, гандболиста БГК, сумку из польской торговой сети Бедронка, а также филина. Птица, во-первых, отсылает к кованому фонарю департамента охраны МВД, который установили на улице Советской, а затем по требованию бывшего губернатора Константина Сумара, перенесли на улицу Леваневского . Во-вторых, напоминает о том, что в 2017 году на этой же улице Леваневского филин съел кота .

Майки с принтом тысячелетия продаются только в Бресте.