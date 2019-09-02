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Появились футболки к 1000-летию Бреста «с мелочами, понятными только местным». Смотрите, какие классные!
03.09.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский производитель одежды Mark Formelle выпустил к 1000-летию Бреста ограниченную серию тематических маек с принтом от иллюстратора Анны Редько.
На футболки нанесены изображения главных достопримечательностей Бреста. Среди них: фонарщик, железнодорожный вокзал, Холмские ворота в крепости, музей истории города, «Берестье» и другие. На принте также присутствуют менее популярные у туристов, но милые каждому брестчанину объекты: центральный рынок, кинотеатр «Беларусь», теплоход «Гродно», пляж на Набережной, сцена для уличных музыкантов на Советской.
«Я очень рада представить вам, друзья, этот рисунок, нарисованный с большой любовью к Бресту, — написала на
Внимательные местные уже успели отыскать на принте Юлию Нестеренко, гандболиста БГК, сумку из польской торговой сети Бедронка, а также филина. Птица, во-первых, отсылает к кованому фонарю департамента охраны МВД, который установили на улице Советской, а затем по требованию бывшего губернатора Константина Сумара,
Майки с принтом тысячелетия продаются только в Бресте.
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Появились футболки к 1000-летию Бреста «с мелочами, понятными только местным». Смотрите, какие классные!
Внимательные местные уже успели отыскать на принте Юлию Нестеренко, гандболиста БГК, сумку из польской сети супермаркетов Бедронка, а также филина.
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