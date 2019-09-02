Больше 7 тысяч белорусов учатся в Польше, еще 13 - в России. Сколько выпускников уезжает за границу

Источник материала: Tut.by

Летом мы писали о трех призерах олимпиады по предметам, которые решили уехать в Россию и получать высшее образование там. Например, во ВШЭ в этом году поступило 79 белорусов (по данным вуза). Но сколько выпускников наших школ в принципе уезжает за границу? Узнали в Министерствах образования и науки Польши и России — цифра вас удивит.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Польша: с 2012-го количество белорусов не перестает расти

На зимний семестр 18/19 учебного года (это между 1 сентября и 30 ноября 2018-го) в польские университеты поступило 3686 первокурсников из Беларуси, — ответили в Министерстве образования и науки Польши.

На летний семестр того же учебного года в Польше всего насчитывалось 6080 белорусских студентов (со статусом по состоянию на 1 августа 2019 года).

Если сравнивать по годам, то общее количество белорусских студентов в Польше не переставало расти с 2012-го года: 2344 человек (в 2012 году), 3220 (в 2013 году), 3955 (в 2014 году), 4555 (в 2015 году), 5023 (в 2016 году), 5980 (в 2017 году), 7485 (в 2018 году). Все данные подсчитывались в зимних семестрах указанных лет.

По данным образовательного фонда «Перспективы» , студенты из Беларуси традиционно занимают второе место среди студентов из других стран в Польше. Однако рост численности белорусских студентов не успевает за ростом численности иностранных студентов в Польше вообще. К примеру, в 2009-м году белорусы составляли 13,7% среди других иностранцев, а в 2018-м — уже только 9,3%.

Россия: больше студентов, чем в Польше, но количество не растет

В 2018/19 учебном году в российские вузы зачислили 4328 студента из Беларуси — это и бюджетники, и платники. В отличие от Польши, это количество поступивших сохраняется на одном и том же уровне в последние годы: в 2017/18 учебном году из Беларуси приехало 3581 человек, в 2016/17 — 3891, в 2015/16 — 4863, в 2014/15 — 3594, в 2013/14 — 4296. Соотношение бюджетников к платникам каждый год — примерно 1 к 3.

Общее количество белорусских студентов в России впечатляет: в 2018/19 учебном году их было 13 216! Но этот показатель (снова, в отличие от Польши) ежегодно падает: например, в 2013/14 учебном году в России числилось 24 916 наших студентов, в 2014/15 — уже 18 423, а в 2016/17 — 15 765.

Такие данные предоставило Министерство образования и науки Российской Федерации.

Это много или мало?

Если сложить всех белорусских студентов в Польше (7,5 тысячи) и в России (13 тысяч), то получается, что сегодня из Беларуси уехало получать высшее образование только в эти две страны более 20 тысяч студентов. Всего нашей стране в 2018/2019 учебном году учились 252,6 тысячи белорусских студентов. Это значит, что за границей получают образование как минимум почти 8% от количества всех студентов, обучающихся в Беларуси.

Напомним, всего в 2019-м учебном году вузы Беларуси планировали принять 54,7 тыс. первокурсников — на 1% больше по сравнению с 2018-м. При этом в целом количество студентов за последние 10 лет снизилось : в 2010/2011 учебном году в университетах страны училось 442,9 тысяч студентов, в 2015/2016 — 336,4 тысячи, в 2018/2019-м — уже 268,1 тысячи.

В БГУ в 2019-м году поступили 2130 абитуриентов (в 2018-м — 2122), всего на данный момент учится 28,5 тысячи студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, в БГУИР — более 16 тысяч студентов. То есть при желании из всех уехавших за границу белорусских студентов можно «собрать» еще один университет. А из уехавших первокурсников — три набора БГУ.