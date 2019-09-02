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Глава КГБ Валерий Вакульчик об «исторической встрече» президента с силовиками: «Мы должны очиститься»

03.09.2019 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал, какие меры были приняты после «исторического совещания» у президента, на котором он раскритиковал силовиков.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня в Минске проходит международная конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использование новых возникающих технологий».

Глава КГБ Валерий Вакульчик перед началом конференции рассказал журналистам, о том, что изменится в работе ведомства после «исторического совещания» у президента.

— Естественно, что всем силовикам поставлены задачи по наведению порядка. По нашему ведомству мы провели коллегию — хоть нас так жестко не критиковали, тем не менее вопросы есть, и проблемы время от времени возникают похожего характера. Мы должны сами очиститься. Мы также работаем по контролю за тем, как другие (силовые ведомства- Прим. TUT.BY) выполняют задачи, чтобы навести в этом плане порядок и обеспечить справедливость.

— А у вас есть какие-то дела в отношении тех, кто занимался фальсификацией доказательств, например?

— Если мы что-то выявляем, то передаем в прокуратуру и в СК — по компетенции. Наша задача выявить, задокументировать — они там уже сами разберутся.

— Какие меры принимаются, чтобы такого больше не было?

— Проблемы, о которых говорилось, мы видели задолго, и уже лет пять у себя в ведомстве работаем над тем, чтобы не было таких перегибов, несправедливого отношения к людям — это не простой вопрос, но мы им занимаемся.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал, какие меры были приняты после «исторического совещания» у президента, на котором он раскритиковал силовиков.
 
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