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«Он не один, их десятки». Вакульчик рассказал о деле Втюрина, замглавы Совбеза

03.09.2019 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава КГБ Валерий Вакульчик прокомментировал громкое дело заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

По словам главы КГБ, скоро будет назначен суд по громкому делу.

— Я думаю, осенью, где-то в октябре-ноябре, — рассказал Валерий Вакульчик.

При этом глава КГБ рассказал, что расследовалось дело не только в отношении одного замглавы Совбеза.

— Он не один. Там порядка 10 человек. После него еще задерживали.

Андрей Втюрин был задержан в конце апреля. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — рассказали в КГБ. Обвиняемые признали вину в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.

 
 
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Глава КГБ Ваолерий Вакульчик прокомментировал громкое дело заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.
 
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