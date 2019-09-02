Для Минска закупят 10 трамваев повышенной вместимости

Источник материала: Tut.by

Трамвайный парк столицы в 2020 году может пополниться десятью современными вагонами повышенной вместимости. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Трамвай «Чижик», созданный для Санкт-Петербурга, на заводе «Штадлер-Минск» в 2017 году. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сейчас по маршруту № 1 курсирует единственный трамвай производства компании «Штадлер-Минск» модели B85300М, названный «Метелица». Он низкопольный, комфортный, обладает повышенной вместимостью (254 пассажира при норме 8 человек на квадратный метр), длина — около 27 метров, имеет три моторные тележки Популярность у горожан завоевал сразу, — рассказывают на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Недавно город сформировал техническое задание на закупку трамваев еще более современной модели. Подобные ходят в Санкт-Петербурге, там эту модель назвали «Чижик» — длина вагонов 33 метра, вместимость 376 человек (при расчете 8 человек на квадратный метр), в том числе 66 мест для сидения.

— Судя по отзывам наших российских коллег, это мощный трамвай, который имеет восемь электродвигателей, а значит, хорошо ускоряется. Он тоже низкопольный, есть видеонаблюдение, розетки и разъемы для USB, Wi-Fi и многие другие необходимые пассажиру и водителю функции. Такие трамваи не дешевы. Но срок их службы минимум 25 лет.

В Минске эта модель, возможно, будет называться по-другому. Но пока неизвестно, кто выиграет тендер на производство трамваев с такими характеристиками. Предположительно в тендере на примут участие «Белкоммунмаш» и «Штадлер-Минск». Конкурс должен состояться в нынешнем году, а поставка вагонов планируется в следующем.

В трамвайном парке «Минсктранса» сейчас 137 вагонов, из них шесть — особо большой вместимости, пять низкопольных. Средний возраст городских трамваев — 12 лет.