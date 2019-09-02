С 1 сентября открылись места упрощенного пропуска граждан Украины на территорию Полесского лесхоза для сбора клюквы

Источник материала: Навiны Палесся



1 сентября на участке Пинского пограничного отряда открыты три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань Рокитновского района Ровенской области, сообщает Госпогранкомитет .

Пересекать границу здесь могут жители 10 приграничных населенных пунктов Украины и только лишь для сбора дикоросов в течение установленного времени.

В этом году на основе ранее полученных пропусков в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имеют право около 800 граждан Украины.

Так в период первого этапа пропуска, который действовал с 1 июля по 10 августа, жители украинского приграничья в упрощенном порядке более 4 тысяч раз пересекли границу для сбора черники.

Уже утром 2 сентября пинские пограничники пропустили на территорию Полесского лесхоза более 320 украинцев, из них 25 – несовершеннолетних.

На основе двухстороннего соглашения упрощенный пропуск граждан планируется осуществлять с 1 сентября по 15 ноября 2019 года с 08.00 до 20.00, с возвращением на территорию Украины в день пересечения государственной границы.

Фото Госпогранкомитета,

Вероника ГЕЙДЕН