﻿ С 1 сентября открылись места упрощенного пропуска граждан Украины на территорию Полесского лесхоза для сбора клюквы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 сентября открылись места упрощенного пропуска граждан Украины на территорию Полесского лесхоза для сбора клюквы

03.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

С 1 сентября открылись места упрощенного пропуска граждан Украины на территорию Полесского лесхоза для сбора клюквы
1 сентября на участке Пинского пограничного отряда открыты три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань Рокитновского района Ровенской области, сообщает Госпогранкомитет.

Пересекать границу здесь могут жители 10 приграничных населенных пунктов Украины и только лишь для сбора дикоросов в течение установленного времени.

В этом году на основе ранее полученных пропусков в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имеют право около 800 граждан Украины.

Так в период первого этапа пропуска, который действовал с 1 июля по 10 августа, жители украинского приграничья в упрощенном порядке более 4 тысяч раз пересекли границу для сбора черники.

Уже утром 2 сентября пинские пограничники пропустили на территорию Полесского лесхоза более 320 украинцев, из них 25 – несовершеннолетних.

На основе двухстороннего соглашения упрощенный пропуск граждан планируется осуществлять с 1 сентября по 15 ноября 2019 года с 08.00 до 20.00, с возвращением на территорию Украины в день пересечения государственной границы.

Фото Госпогранкомитета,

Вероника ГЕЙДЕН

 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 сентября на участке Пинского пограничного отряда открыты три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань Рокитновского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Больше 7 тысяч белорусов учатся в Польше, еще 13 - в России. Сколько выпускников уезжает за границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика