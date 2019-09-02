С 1 сентября открылись места упрощенного пропуска граждан Украины на территорию Полесского лесхоза для сбора клюквы

1 сентября на участке Пинского пограничного отряда открыты три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань Рокитновского района Ровенской области, сообщает
Пересекать границу здесь могут жители 10 приграничных населенных пунктов Украины и только лишь для сбора дикоросов в течение установленного времени.
В этом году на основе ранее полученных пропусков в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имеют право около 800 граждан Украины.
Так в период первого этапа пропуска, который действовал с 1 июля по 10 августа, жители украинского приграничья в упрощенном порядке более 4 тысяч раз пересекли границу для сбора черники.
Уже утром 2 сентября пинские пограничники пропустили на территорию Полесского лесхоза более 320 украинцев, из них 25 – несовершеннолетних.
На основе двухстороннего соглашения упрощенный пропуск граждан планируется осуществлять с 1 сентября по 15 ноября 2019 года с 08.00 до 20.00, с возвращением на территорию Украины в день пересечения государственной границы.
Фото Госпогранкомитета,
Вероника ГЕЙДЕН