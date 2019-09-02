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«Дел, связанных с терроризмом, у нас, к счастью, нет». В Минске началась конференция по антитеррору
03.09.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 3−4 сентября проходит международная конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».
В конференции принимают участие делегации из 55 стран, представители международных структур — Евросоюза, ООН, ОБСЕ, ОДКБ и др.
— Смысл нашей политики и нашей жизни, менталитета каждого белоруса — мир, добро для всех, для нас — в нашей семье, и для окружающих нас. Это отражается и во внешней политике государства и наших властей, — рассказал перед началом конференции глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.
— В Беларуси сейчас расследуются какие-то дела, связанные с терроризмом?
— К счастью, нет.
Журналисты поинтересовались, взаимодействует ли белорусское ведомство по антитеррору с иностранными коллегами.
— По антитеррору у нас есть взаимодействие с любыми партнерами. Если мы выявляем вопросы, относящиеся к терроризму, неважно, общаемся ли мы с этой спецслужбой или нет, мы даем информацию. Мы считаем, что это важно.
В пример Валерий Вакульчик привел ситуацию, когда спецслужбе надо было передать данные в Бельгию.
— С ней отношений не было, но были отношения с Германией — мы передали информацию немцам и попросили проинформировать своих коллег.
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В Минске 3−4 сентября проходит международная конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих...
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