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Деньги потратил, документы выбросил в реку. Таксист похитил забытые вещи клиента
03.09.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали водителя такси, который похитил забытые вещи клиента. Об этом
Минчанка добиралась ночью домой на такси. Оговоренную сумму денег за поездку она передала заранее, как только села в автомобиль. Поскольку уже была поздняя ночь, женщина уснула на заднем сиденье.
Приехав в указанное место, таксист разбудил клиентку и стал выпроваживать ее из машины. Ввязавшись в конфликт с водителем, женщина совершенно забыла о своей сумке, оставленной в машине. Этим и воспользовался злоумышленник. В сумке был мобильный телефон, а также документы и кошелек, в котором лежали 230 рублей. Деньги и телефон мужчина забрал себе, а документы и сумку выбросил в реку.
Потерпевшая вспомнила о сумке утром и обратилась в милицию.
Позже стало известно, что присвоенные деньги мужчина потратил, а мобильный телефон собирался продать, но ему помешали оперативники.
Таксиста задержали. Известно, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.
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Утром пассажир такси вспомнила о забытой сумке и обратилась в милицию.
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