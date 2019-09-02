Деньги потратил, документы выбросил в реку. Таксист похитил забытые вещи клиента

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали водителя такси, который похитил забытые вещи клиента. Об этом сообщает милиция.

Минчанка добиралась ночью домой на такси. Оговоренную сумму денег за поездку она передала заранее, как только села в автомобиль. Поскольку уже была поздняя ночь, женщина уснула на заднем сиденье.

Приехав в указанное место, таксист разбудил клиентку и стал выпроваживать ее из машины. Ввязавшись в конфликт с водителем, женщина совершенно забыла о своей сумке, оставленной в машине. Этим и воспользовался злоумышленник. В сумке был мобильный телефон, а также документы и кошелек, в котором лежали 230 рублей. Деньги и телефон мужчина забрал себе, а документы и сумку выбросил в реку.

Потерпевшая вспомнила о сумке утром и обратилась в милицию.

Позже стало известно, что присвоенные деньги мужчина потратил, а мобильный телефон собирался продать, но ему помешали оперативники.

Таксиста задержали. Известно, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.