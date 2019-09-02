ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о конфликте в Украине: «Почему его не прекратили до сих пор? Потому что кому-то надо»

03.09.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Открывая в Минске конференцию по борьбе с терроризмом Александр Лукашенко вспомнил о военном конфликте в Украине.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной конфликта, — признался президент.

Однако по настоянию «высокопоставленного чиновника» Лукашенко отправил к представителям международных структур министра иностранных дел с планом конкретных действий и личными гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены.

— Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы конфликт устаканился, прекратился, — передал Лукашенко, какой была его позиция в то время. —  И что вы думаете, цивилизованная Европа отвергла этот план. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы, в том числе в Беларуси их с удовольствием принимал, понимая, что это маленькие шажки в направлении нормализации ситуации — там старики и дети гибли, вроде бы гибнут и сегодня. Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор? Почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо.

Лукашенко призвал участников конференции «откровенно поговорить на эту тему».

— Терроризм был, есть и, думаю, что долго будет, пока мы не возьмемся за голову и не осознаем, что наша планета мала и жить нам негде. И те сказки, что скоро мы освоим Марс и высадимся на Луне… Кто хочет — пусть высаживается. Но я думаю, что большинство здесь присутствующих и я хотели бы жить на своей зеленой аккуратной планете.

По словам президента, пора «подумать, что нас ждет».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открывая в Минске конференцию по борьбе с терроризмом Александр Лукашенко вспомнил о военном конфликте в Украине.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сентябрь ожидается теплее обычного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика