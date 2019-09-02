Лукашенко о конфликте в Украине: «Почему его не прекратили до сих пор? Потому что кому-то надо»

Источник материала: Tut.by

Открывая в Минске конференцию по борьбе с терроризмом Александр Лукашенко вспомнил о военном конфликте в Украине.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной конфликта, — признался президент.

Однако по настоянию «высокопоставленного чиновника» Лукашенко отправил к представителям международных структур министра иностранных дел с планом конкретных действий и личными гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены.

— Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы конфликт устаканился, прекратился, — передал Лукашенко, какой была его позиция в то время. — И что вы думаете, цивилизованная Европа отвергла этот план. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы, в том числе в Беларуси их с удовольствием принимал, понимая, что это маленькие шажки в направлении нормализации ситуации — там старики и дети гибли, вроде бы гибнут и сегодня. Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор? Почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо.

Лукашенко призвал участников конференции «откровенно поговорить на эту тему».

— Терроризм был, есть и, думаю, что долго будет, пока мы не возьмемся за голову и не осознаем, что наша планета мала и жить нам негде. И те сказки, что скоро мы освоим Марс и высадимся на Луне… Кто хочет — пусть высаживается. Но я думаю, что большинство здесь присутствующих и я хотели бы жить на своей зеленой аккуратной планете.

По словам президента, пора «подумать, что нас ждет».