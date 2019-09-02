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Лукашенко рассказал, как младший сын объяснил ему, что такое DarkNet

03.09.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассказал, как младший сын объяснил ему, что такое «темная сеть».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В настоящее время отдельные страны мира озадачены проблемой обеспечения свободы интернета. Свободы… что подразумевается под этим термином? Где граница свободы общения и самовыражения и бесконтрольным, безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве? — обозначил важную тему президент, выступая на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит в Минске.

Александр Лукашенко рассказал, что сегодня, готовясь к встрече, он еще раз просмотрел свое выступление и прочитал термин «dark net — темная сеть».

— Завтракаем с малышом своим, 15 лет, спрашиваю: «Николай, а что такое такое DarkNet?» Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Если хочешь наркотики, оружие купить — это эта сеть. Я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше чем я. Наверное, есть о чем подумать.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко рассказал, как младший сын объяснил ему, что такое «темная сеть».
 
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