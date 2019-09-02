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Лукашенко: в Беларуси нет системных причин для экстремизма, основанного на нетерпимости

03.09.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, выступая на открытии конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», заявил, что терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобально безопасности. «Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог, — отметил глава государства и подчеркнул, что в Беларуси нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической и социальной нетерпимости.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Терроризм не знает границ ни государственных, ни моральных, — заявил Александр Лукашенко. — Его жертвы — обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. Его методы жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового и технического прогресса. И это беспрецедентный вызов современного общества, вызов, которому не справится в одиночку даже самым могущественным государствам, если они того захотят, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они не обладали. Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог.

Вместе с тем, глава государства считает, что в Беларуси нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической и социальной нетерпимости.

— Скажу больше, крамольную мысль: у властей и у меня лично нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Думаю, намек вы поняли, — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Беларусь, находясь в центре Европы, «служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках».

— Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями.

Александр Лукашенко обратил внимание, что резиденты ПВТ создали и продвигают на рынке передовые программные продукты для мониторинга общественной безопасности, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

— Большой зоной риска сегодня является глобальная сеть, — подчеркнул глава государства. — Угрозы, которые формируются в киберпространстве имеют транснациональный и скрытый характер. Преступники уходят в темную сеть, затрудняя контроль со стороны государства и частного сектора. Террористы активно используют соцсети для пропаганды и вербовки новых сторонников, цифровые технологии — для финансовой подпитки — это еще один вызов.

Говоря про интернет, Лукашенко заявил, что мы создали «хорошую большую «игрушку», а сейчас не знаем, что с ней делать»:

— Точнее знаем, даже очень хорошо знаем, но не хотим делать, что нужно… Что для вас, специалистов, как и для и меня является секретом, что при создании глобальной сети некоторые рассчитывали на большие выгоды? Ну возьмем простой вопрос — шпионаж друг за другом или за людьми. Мы этим не занимались? Мы этим не занимаемся?

 
 
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«Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог, - отметил глава...
 
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