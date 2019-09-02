Лукашенко о контроле за интернетом: «Пока не знаем, как это сделать так, чтобы нас не подвергли санкциям»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на открытии конференции по борьбе с терроризмом предложил создать «пояс информационного добрососедства», который бы гарантировал невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Полагаю, что каждое государство отвечает на это вопрос самостоятельно: как себя вести в цифровом пространстве, как регулировать интернет и т.д., — рассказал президент. — У Беларуси как у суверенной страны есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничиваем интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Мы пока не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем интернет. Время терпит.

По его словам, позиция по интернету изложена в принятой недавно Концепции информационной безопасности.

— Но и в этой теме без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками информационного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан, — добавил президент.

Он рассказал, что Беларусь уже более 20 лет укрепляет отношения со странами-соседями в рамках инициативы о поясе добрососедства, которая оправдала себя в полной мере. Лукашенко считает, что, возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы — «пояса цифрового добрососедства».

— Сделать это можно путем заключения межгосударственных, иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга.