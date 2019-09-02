ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о контроле за интернетом: «Пока не знаем, как это сделать так, чтобы нас не подвергли санкциям»

03.09.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на открытии конференции по борьбе с терроризмом предложил создать «пояс информационного добрососедства», который бы гарантировал невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Полагаю, что каждое государство отвечает на это вопрос самостоятельно: как себя вести в цифровом пространстве, как регулировать интернет и т.д., — рассказал президент. — У Беларуси как у суверенной страны есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничиваем интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Мы пока не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем интернет. Время терпит.

По его словам, позиция по интернету изложена в принятой недавно Концепции информационной безопасности.

— Но и в этой теме без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками информационного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан, — добавил президент.

Он рассказал, что Беларусь уже более 20 лет укрепляет отношения со странами-соседями в рамках инициативы о поясе добрососедства, которая оправдала себя в полной мере. Лукашенко считает, что, возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы — «пояса цифрового добрососедства».

— Сделать это можно путем заключения межгосударственных, иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на открытии конференции по борьбе с терроризмом предложил создать «пояс информационного добрососедства», который бы гарантировал...
 
Новости дня
Новости общества
 
В городском парке Шумилино прошел праздник «До свидания, лето!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика