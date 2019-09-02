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В Минске парень надышался газом из зажигалки, а потом забежал в магазин и похитил пирожное

03.09.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24-летний парень надышался газом из зажигалки, а потом забежал в магазин и похитил пирожное. Продавец вызвала милицию, сумма ущерба составила 2,5 рубля. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Парень из Минского района приехал в столицу покупаться в озере. По пути на Цнянку, он стал вдыхать газ из зажигалки. После, находясь под воздействием вредных паров, парень забежал в кондитерскую поблизости, похитил пирожное на глазах у продавца и стал убегать. Сумма ущерба составила 2,5 рубля.

Продавец вызывала милицию.

Известно, что 24-летний парень нигде не работает, ранее был судим, привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы в Следтсвенный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

Правоохранители напоминают, что открытое хищение имущества квалифицируется по статье 206 «Грабеж» Уголовного кодекса Беларуси. Следует отметить, что в отличие от кражи (ст. 205 УК), для грабежа сумма похищенного имущества не имеет значения — только для квалификации в крупном и особо крупном размере.

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Теги: Минск
 
 
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Парень из Минского района приехал в столицу покупаться в озере, но понюхал газ и украл пирожное.
 
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