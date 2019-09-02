Пограничники Литвы задержали белоруса, который пытался вывезти попросивших убежища россиян

Источник материала: Tut.by

В Лаздийском районе Литвы, у деревни Акмяняй, 29 августа пограничники задержали белоруса, который незаконно пытался вывезти за границу троих россиян, которые ранее попросили в этой стране убежища. Об этом сообщает DELFI.

3 сентября Служба охраны госграницы сообщила, что россияне пытались покинуть территорию Литвы, не дождавшись решения об убежище.

Пограничники остановили ехавший в стороны Сейн автомобиль Škoda Octavia. Автомобилем с польскими номерами управлял 24-летний гражданин Беларуси, у которого есть постоянный вид на жительство в Польше.

Во время проверки выяснилось, что трое пассажиров (возрастом 32, 59 и 64 года) — граждане России и располагают документами, выданными Центром регистрации иностранцев в Пабраде. Две женщины и мужчина попросили убежища в Литве. У таких людей есть право на 24 часа покинуть Центр регистрации иностранцев и перемещаться по территории Литвы. Иностранцы воспользовались такой возможностью и пытались уехать в западную Европу.

Белорус взят под стражу за незаконную перевозку нелегалов через границу. Суд разрешил его взять под стражу на 2 месяца. Ведется расследование.

Граждан России вернули в Центр регистрации иностранцев. Автомобиль находится на Кальварийской заставе.