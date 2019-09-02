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Председатель СК: в каждом отделе и в каждом управлении проходят совещания по итогам встречи у президента

03.09.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, что после «исторического» совещания президента с силовиками, где Александр Лукашенко раскритиковал работу правоохранителей, в том числе, СК, в каждом отделе и управлении комитета проходят внутренние совещания, где обсуждается, что нужно изменить в работе.


Глава СК Иван Носкевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Больше, чем сказал президент, я сказать не могу, — заявил Иван Носкевич. — Общую коллегию в Следственном комитете мы проведем 20 сентября.

Он заверил, что в каждом отделе и управлении комитета проходят внутренние совещания, где обсуждается, что нужно изменить в работе.

Иван Носкевич отказался отвечать на вопрос, будет ли заведено уголовное дело по факту давления на судей. Напомним, председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания с главой государства заявил, что по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача судьи столкнулись с давлением со стороны следствия. Напомним, Головач провел за решеткой больше 50 месяцев, был дважды оправдан.

Вмешательство в разрешение судебных дел запрещено и преследуется по закону (ст. 390 УК). Решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя могут принять генпрокурор, председатель СК или председатель КГБ (ч.7 ст. 468−2 УПК).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал журналистам, что ведомство также работаем по контролю за тем, как другие (силовые ведомства. — Прим. TUT.BY) выполняют задачи, чтобы навести в этом плане порядок и обеспечить справедливость.

— Если мы что-то выявляем, то передаем в прокуратуру и в СК — по компетенции. Наша задача выявить, задокументировать — они там уже сами разберутся.

Министр внутренних дел Юрий Караев отказался общаться с журналистами на тему перемен в МВД после совещания у президента.

 
 
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«Больше, чем сказал президент, я сказать не могу, - заявил Носкевич. - Общую коллегию в Следственном комитете мы проведем 20 сентября».
 
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