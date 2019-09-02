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Председатель СК: в каждом отделе и в каждом управлении проходят совещания по итогам встречи у президента
03.09.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, что после
— Больше, чем сказал президент, я сказать не могу, — заявил Иван Носкевич. — Общую коллегию в Следственном комитете мы проведем 20 сентября.
Он заверил, что в каждом отделе и управлении комитета проходят внутренние совещания, где обсуждается, что нужно изменить в работе.
Иван Носкевич отказался отвечать на вопрос, будет ли заведено уголовное дело по факту давления на судей. Напомним, председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания с главой государства
Вмешательство в разрешение судебных дел запрещено и преследуется по закону (ст. 390 УК). Решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя могут принять генпрокурор, председатель СК или председатель КГБ (ч.7 ст. 468−2 УПК).
Глава КГБ Валерий Вакульчик
— Если мы что-то выявляем, то передаем в прокуратуру и в СК — по компетенции. Наша задача выявить, задокументировать — они там уже сами разберутся.
Министр внутренних дел Юрий Караев отказался общаться с журналистами на тему перемен в МВД после совещания у президента.
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Председатель СК: в каждом отделе и в каждом управлении проходят совещания по итогам встречи у президента
«Больше, чем сказал президент, я сказать не могу, - заявил Носкевич. - Общую коллегию в Следственном комитете мы проведем 20 сентября».
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