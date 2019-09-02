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К школе готовы!

03.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети» в торговых объектах, реализующих школьную форму и на торговых площадках со школьными принадлежностями, ежедневно проводятся беседы и захватывающие игры на противопожарную тематику, тренировка вызова спасателей, желающие обучены правилам пользования огнетушителями с учетом их специфики. Особое внимание специалисты МЧС обратили на знание населением алгоритма действий в случае пожара. Все участники акции получили «безопасные» призы, наглядно-изобразительную продукцию, хорошее настроение и самое главное – полезные знания.

https://minobl.mchs.gov.by/

 
 
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