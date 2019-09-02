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В больнице умер четвертый пострадавший на пожаре в квартире в Гомеле

03.09.2019 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В больнице умер четвертый Гомеле">пострадавший от пожара в квартире в Гомеле ночью 30 августа, сообщили TUT.BY в МЧС. Речь идет о хозяине жилища.


Напомним, 30 августа в 2.20 в «однушке» на восьмом этаже вспыхнул пожар. В результате погибли две женщины и мужчина: мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа, а умерли в огне. Еще одного человека — 55-летнего хозяина квартиры — с ожогами в тяжелом состоянии доставили реанимацию. Вечером 2 сентября умер и он.

«Мужик с 8-го этажа выпрыгнул». Подробности пожара с тремя погибшими в Гомеле

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что ранее хозяин квартиры неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями в связи с антисанитарным состоянием жилища.

 
Теги: Гомель
 
 
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