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В больнице умер четвертый пострадавший на пожаре в квартире в Гомеле
03.09.2019 14:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В больнице умер четвертый Гомеле">пострадавший от пожара в квартире в Гомеле ночью 30 августа, сообщили TUT.BY в МЧС. Речь идет о хозяине жилища.
Напомним, 30 августа в 2.20 в «однушке» на восьмом этаже вспыхнул пожар.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что ранее хозяин квартиры неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями в связи с антисанитарным состоянием жилища.
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