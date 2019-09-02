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Вакульчик: По делу аккумуляторного завода в Бресте задержаны два чиновника Минприроды

03.09.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с владельцем аккумуляторного завода Виктором Лемешевским был задержан ряд лиц, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик в кулуарах Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит в Минске, об этом сообщает Sputnik.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лемешевский, а также ряд других лиц, в том числе два чиновника Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, были задержаны по подозрению в том, что они «давали взятки ответственным лицам за решение тех или иных вопросов, в том числе и тех, которые касаются строительства аккумуляторного завода», пояснил Вакульчик.

Напомним, 2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные КГБ по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении владельца завода Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской и ряда других лиц.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Вместе с владельцем аккумуляторного завода Виктором Лемешевским был задержан ряд лиц, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик.
 
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