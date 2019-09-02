|
Вакульчик: По делу аккумуляторного завода в Бресте задержаны два чиновника Минприроды
03.09.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вместе с владельцем аккумуляторного завода Виктором Лемешевским был задержан ряд лиц, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик в кулуарах Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит в Минске, об этом сообщает
Лемешевский, а также ряд других лиц, в том числе два чиновника Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, были задержаны по подозрению в том, что они «давали взятки ответственным лицам за решение тех или иных вопросов, в том числе и тех, которые касаются строительства аккумуляторного завода», пояснил Вакульчик.
Напомним, 2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с владельцем аккумуляторного завода Виктором Лемешевским был задержан ряд лиц, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)