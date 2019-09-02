Новые правила досмотра в аэропорту: в ручной клади повезем вейпы, а в багаже – коньки

Источник материала: Полымя

Изменен перечень предметов, разрешенных для провоза в багаже и ручной клади. Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство внутренних дел Беларуси подкорректировали правила предполетного досмотра в аэропорту. Речь идет об электронных приборах, включая сигареты и трубки.





Документ, которым вносятся изменения в инструкцию об осуществлении досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности, опубликован на Национальном правовом интернет-портале и начнет действовать с 16 сентября 2019 года.

В соответствии с постановлением, теперь при предполетном досмотре электронные приборы и устройства, фото- и видеотехнику, компьютеры, ноутбуки, электронные книги, планшеты, мобильные телефоны необходимо доставать из ручной клади и класть в корзины отдельно от остального содержимого ручной клади.

Также изменился и перечень предметов, которые запрещено провозить на борту самолета. Так, теперь нельзя в багаже провозить принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками, металлические ножи (или ножи из других прочных материалов) с лезвием длиннее 6 сантиметров. Под нововведение подпали и ножи для резки картона, ножницы с лезвием длиннее 6 сантиметров. При этом исключены из списка оказались коньки и шипованная обувь.

Ко всему, теперь в багаже запрещено провозить электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, прочие испарители для личного пользования) с батарейками. Зато их можно брать с собой в ручную кладь.