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На хуторе под Молодечно нашли крупнейший за последнее время самогонный цех

03.09.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 10 тысяч литров самогонной браги изъяли сотрудники милиции в деревне Клочково Молодечненского района. По их данным, этот самогонный цех на хуторе — крупнейший за последнее время. Подробности сообщает УВД Минской области.


Огромный самогонный аппарат (производительностью в несколько сотен литров самогона в сутки) нашли на улице Веселой в деревне Клочково. Цех был оборудован в гараже и сарае на окраине леса, вдали от посторонних глаз.

На него лесникам пожаловался грибник: он был возмущен, что отходы сливались тут же за забор, в лес. Так о производстве узнала милиция.


Весь процесс на подпольном заводе был полностью автоматизирован (три бражника, котел и огромный «холодильник»). Причем для хранения браги в землю была закопана многотонная цистерна, а уже затем сверху был построен сарай.



«На месте обнаружено более 10 тысяч литров самогонной браги, для изъятия и уничтожения которойпривлекалась специальная техника», — рассказали в милиции.

Самогонный аппарат в ближайшее время отправят для утилизации на «Белвторчермет». Владельцем цеха оказался безработный 35-летний житель Молодечно, начато разбирательство.

 
 
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Уничтожено по меньшей мере 10 тонн самогонной браги.
 
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