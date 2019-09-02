На хуторе под Молодечно нашли крупнейший за последнее время самогонный цех

Источник материала: Tut.by

Более 10 тысяч литров самогонной браги изъяли сотрудники милиции в деревне Клочково Молодечненского района. По их данным, этот самогонный цех на хуторе — крупнейший за последнее время. Подробности сообщает УВД Минской области.





Огромный самогонный аппарат (производительностью в несколько сотен литров самогона в сутки) нашли на улице Веселой в деревне Клочково. Цех был оборудован в гараже и сарае на окраине леса, вдали от посторонних глаз.

На него лесникам пожаловался грибник: он был возмущен, что отходы сливались тут же за забор, в лес. Так о производстве узнала милиция.





Весь процесс на подпольном заводе был полностью автоматизирован (три бражника, котел и огромный «холодильник»). Причем для хранения браги в землю была закопана многотонная цистерна, а уже затем сверху был построен сарай.









«На месте обнаружено более 10 тысяч литров самогонной браги, для изъятия и уничтожения которойпривлекалась специальная техника», — рассказали в милиции.

Самогонный аппарат в ближайшее время отправят для утилизации на «Белвторчермет». Владельцем цеха оказался безработный 35-летний житель Молодечно, начато разбирательство.