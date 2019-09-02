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«Угрожали, что убьют». Гомельчанка, которую избили и увезли на ее же BMW X6, - о своем похищении

03.09.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

35-летняя Ольга просит ее не фотографировать: глаз заплыл, на лице и голове — гематомы. Врачи, конечно, обещают, что травмы скоро заживут, но морально она точно нескоро придет в себя. Вчера 35-летняя женщина будто попала в плохой боевик с собою в главной роли. Во дворе на глазах у соседей и прохожих на нее неожиданно напали трое, избили, затолкали в ее же машину — и увезли. Катали час, требовали деньги, угрожали то изнасиловать, а то и вовсе — убить.


В понедельник вечером после работы Ольга подъехала к дому, вышла из машины. До подъезда оставалось несколько метров, как вдруг — удар кулаком в лицо.

— Я сразу поняла, кто бьет. Эти цыганские парни, я их видела несколько раз в нашем дворе, совсем молодые, они к девочке в нашем доме все время приходили в гости. Я упала, меня еще несколько раз ударили, потом взяли за руки и ноги и стали грузить на заднее сидение в мою же машину. Я кричала, пыталась вырваться, но какое там!

Ольга рассказывает, что все произошло слишком быстро — и уже через несколько минут ее белый BMW X6 оказался за городом.

— Один из них был за рулем, двое со мной на заднем сидении, по сторонам. Наглые, амбициозные, кричали, угрожали: мол, убьем и сбросим с моста, изнасилуем втроем… Сначала я подумала, что они так развлекаются, но потом речь зашла о деньгах. Сказали, что им надо уехать и им нужны деньги — 15 тысяч долларов.

Ольга поняла, что нужно как-то договариваться. Вначале, чтобы обезопасить себя, соврала, что у нее ВИЧ: говорит, угроз об изнасиловании больше не было. А затем предложила отвезти ее туда, где она сможет достать денег. Однако молодые люди свернули в лес.

— В этот момент я думала, что все, все закончено, что сейчас случится что-то страшное. Думала про детей, ведь я ращу их одна, — на глазах Ольги появляются слезы.

Уже в лесу в багажнике BMW X6 похитители нашли 5 тысяч долларов — их женщина планировала в этот день отдать друзьям, но не успела.

— Возможно, они знали, что у вас с собой крупная сумма?

— Нет. Думаю, что это случайность. После того, как они нашли деньги, стали вести себя спокойнее. Двое вышли из машины, о чем-то говорили, а потом мы поехали в сторону города. Уговор был, чтобы я никому ничего не рассказывала. На вопросы, откуда у меня синяки и раны, я должна была ответить, что сама упала. Я, конечно, соглашалась.


Ни Ольга, ни напавшие на нее не знали, что в это время уже были подняты по тревоге все милицейские наряды: соседи и очевидцы, когда услышали возле подъезда крики, сразу набрали 102.

— На въезде в город стояла машина ГАИ, включились мигалки и нас начали преследовать. Не знаю, как мы живы остались, но летели мы по Белице [район Гомеля] километров 200 в час. Заскакивали в дворы, снова выезжали на дорогу. Наконец, один из дворов оказался тупиковым. Они бросили меня в машине и убежали. А я сразу села за руль и выехала на дорогу, там уже и милиция.


Фото: Следственный комитет

Напомним, 2 сентября примерно в 20.40 в милицию Гомеля поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской, которые рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись.

На розыск автомобиля были ориентированы все мобильные и пешие наряды. Разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Требования об остановке водитель иномарки проигнорировал.

Позже BMW нашли на улице Севастопольской. За рулем была женщина-владелец, 1984 года рождения. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников.

Вскоре недалеко от своего места жительства один из троих нападавших, 17-летний парень, был задержан. С ним работают следователи.

По факту разбоя Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело. Оперативники ищут еще двоих похитителей, которые успели скрыться.


Фото: Следственный комитет

Следователи просят сообщить им о местонахождении изображенных на фотоснимках парней по телефонам 8(044) 772−75−45, 8(0232) 69−31−23.

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Теги: Гомель
 
 
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Оперативники ищут еще двоих похитителей, которые успели скрыться. Один задержан.
 
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