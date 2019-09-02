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В Беларуси будет создана система контроля перемещения пассажиров

03.09.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков в ходе конференции по теме антитеррористической деятельности сообщил, что Беларусь активно работает над созданием собственной системы контроля перемещения пассажиров. Речь идет об авиаперелетах. В рамках исполнения международных обязательств страны-члены ООН должны собирать данные о пассажирах и на этапе покупки билета, и на этапе регистрации на рейс, чтобы заранее выявлять возможные риски.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— С окончательной территориальной победой в марте 2019 года над ИГИЛ и его последующим переходом к функционированию в формате т.н. виртуального халифата, а также в связи с массовым перемещением его приспешников и сторонников как в государства своего гражданства, так и в третьи страны, вопрос четкого контроля этих перемещений стал перед всеми нами с особой остротой, — заявил Валентин Рыбаков.

ООН предпринимает действия, чтобы отслеживать перемещение людей, которые могут иметь отношению к терроризму. Принят ряд резолюций, которые прямо обязывают государства-члены ООН развивать свой потенциал в области сбора, обработки и анализа данных записей регистрации пассажиров. И обеспечивать, чтобы эти данные использовались всеми компетентными национальными органами. Также ООН предписывает создать системы предварительного сбора данных о пассажирах с пониманием того, что государства-члены ООН должны требовать от авиакомпаний предоставление национальным властям этой информации для выявления всех случаев выезда с их территории либо попытки въезда на их территорию, либо транзита иностранных боевиков.

— Государства приступили к разработке и внедрению национальных систем. Беларусь не является исключением, мы активно работаем над созданием собственной системы контроля перемещения пассажиров. Некоторые государства пошли дальше — предложили собственные разработки другим государствам на безвозмездной основе, — отметил Рыбаков.

Речь идет о двух типах сбора данных: первое — данные, которые пассажир вводит при покупке авиабилета, второе — данные, которые пассажир вводит при регистрации на рейс. Первичные данные онлайн-билета, позволяют заранее проанализировать данные о пассажире, его возможных связей в преступном мире. Два типа данных будут сопоставляться, то есть авиакомпании должны будут заранее передавать информацию национальным правоохранительным властям. Также, по мнению экспертов, важно наладить международное сотрудничество — для передачи данных о потенциальных угрозах.

В ходе обсуждения контртеррористических действий участники конференции обратили внимание на необходимость развития биометрических паспортов, подделать которые гораздо сложнее, чем обычные. Координатор деятельности ОБСЕ по вопросам противодействия транснациональным угрозам Раса Остраускайте обратила внимание, что в будущем при оформлении документов могут быть собирать не только отпечатки пальцев и скан лиц, но также данные ДНК и роговицы глаза.

Напомним, введение биометрических паспортов в Беларуси отложили до 2020 года. Пока не готова единая информационная система, поскольку часть госорганов все еще работают с бумажными носителями.

 
 
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Речь идет об авиаперелетах. Собирать будут о пассажирах и на этапе покупки билета, и на этапе регистрации на рейс, чтобы заранее выявлять возможные риски.
 
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