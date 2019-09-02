«Просил не надоедать с указом президента». Экс-главу Шумилинского района судят за коррупцию

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении 53-летнего экс-председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова — его обвиняют по пяти коррупционным статьям. На заседании 3 сентября свидетели рассказывали, как чиновник незаконно покупал служебный автомобиль.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Александр Снаров родился в 1966 году в горпоселке Лиозно. Окончил Витебский ветеринарный институт по специальности «ветеринария». Первые годы карьеры работал в ветеринарии, затем попал в районную «вертикаль», на должность первого замначальника управления по животноводству управления сельского хозяйства и продовольствия. С 2012 по 2015 годы был директором коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Крынки» Лиозненского района. Председателем Шумилинского райисполкома Александр Снаров стал в декабре 2015 года. На этом посту он находился до ноября 2018 года.

Бывшего руководителя Шумилинского района обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.

По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров допускал, являясь председателем райисполкома. А уклонение от погашения кредита, служебный подлог и получение взятки совершил еще на предыдущей работе, когда был директором предприятия «Крынки» Лиозненского района.

На судебном заседании 3 сентября выступили свидетели, бывшие подчиненные Александра Снарова в «Крынках».

Одна из них, Ирина Пашкевич, до сентября 2014 года была там юрисконсультом. По ее словам, в том же, 2014 году, главный бухгалтер сообщила ей, что руководитель намерен покупать новый служебный автомобиль.

— Но у хозяйства были задолженности — перед ФСЗН, по выплате заработной платы, за электричество, по налогам. В связи с этим, по указу № 119, предприятие не имело права покупать автомобиль. Главный бухгалтер подготовила об этом служебную записку директору. Текст указа и эту записку положили в папку, и я отнесла ее Александру Ивановичу.

В 2013 году Лиозненский райисполком отказал в приобретении автомобиля предыдущему руководителю — Олегу Вишневскому, так как долги у хозяйства были уже и тогда. В 2014-м юрисконсульт напомнила об этом факте сменившему его директору Снарову:

— На это Снаров ответил, что он согласовал приобретение автомобиля с райисполкомом и все равно будет его приобретать, — заявила на следствии Пашкевич. — Я ответила, что независимо от согласования с райисполкомом он не имеет права покупать автомобиль. И что я не понимаю, как райисполком мог согласовать эту покупку с нарушением законодательства. Снаров сказал мне, что я могу идти работать дальше. То есть — чтобы я не надоедала ему с разъяснением указа № 119. Он также спросил у меня, что ему делать со служебной запиской, в которой шла речь о невозможности покупки машины. Я сказала: «Вы должны расписаться, что ознакомились с ней». Чтобы в случае, если он все же решит покупать автомобиль, я не несла за это ответственность. Эту записку с подписью Снарова я передала затем главному бухгалтеру.

Впоследствии Снаров, по словам подчиненной, «все же приобрел служебный автомобиль «Нива».

В ходе следствия Пашкевич также заявляла, что Снаров «был недоволен тем, что на предприятие пачками поступают документы о неисполнении долговых обязательств». На суде бывший юрисконсульт подтвердила: директор знал о том, что у предприятия много долгов.

— Кредиторы присылали нам письма. Директор на это всегда говорил: «Денег нет. Когда будут, будем рассчитываться».

Тем не менее, на взгляд бывшего юрисконсульта, с приходом на предприятие Снарова работникам стали чаще платить зарплату:

— До этого совсем все плачевно было.

Александр Снаров на суде поинтересовался у бывшей подчиненной:

— У предприятия не было денег. Из каких источников, по-вашему, я должен был платить долги?

— Не знаю, это не в моей компетенции, — ответила женщина. — В мои обязанности входило лишь информировать вас о задолженностях, напоминать о них.

В материалах дела есть сведения, что на 1 мая 2015 года кредиторская задолженность КУСП «Крынки» составляла более 41 тысячи рублей (в ФСЗН, за электроэнергию, по налогам, а также некоторым предприятиям, в частности витебскому ОАО «Молоко»).

В декабре того же, 2015 года, руководитель убыточного предприятия Александр Снаров пошел на повышение — на пост главы Шумилинского района.

TUT.BY будет следить за процессом.

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