Работники парка Горького пожаловались на неисправные карусели. Администрация с ними не согласна

Источник материала: Tut.by

Работники столичного парка Горького сняли видео, на котором видно, как помещение электрощитовой под колесом обозрения заливает дождевая вода. Дежурные по аттракционам жаловались на это в Мингорисполком, однако во время большой проверки нарушений не нашли.





Колесо обозрения высотой 54 метра в парке Горького знают многие минчане. Этой весной работники парка сняли видео, как дождь заливает электрощитовую, которая находится в основании аттракциона.

— В начале сезона мы с коллегами обнаружили протечку воды в электрощитовой, вода текла на датчики, на провода, а там напряжение 380 вольт! — рассказывает TUT.BY дежурный аттракционов и игрового оборудования четвертого разряда Александр Гулевич.

Собеседник говорит, что о проблеме предупредили администрацию парка. Через какое-то время под колесом обозрения сделали гидроизоляцию.

— Но после первого дождя мы увидели, что проблема осталась. Мы снова сняли видео и анонимно отправили на сайт Мингорисполкома, — говорит Александр Гулевич.



Дежурный по аттракционам Александр Гулевич работал в этом сезоне на колесе обозрения, теперь его перевели на другую карусель

Несмотря на проверки, которые были потом, у работников парка остались вопросы. Дежурным по аттракционам запретили входить в электрощитовую, куда у них раньше доступ был. Александра перевели работать на другую карусель.

— Есть ли там до сих пор протечка, я сказать не могу, — рассказывает Александр. — Но существует инструкция по эксплуатации аттракционов, в которой прописано: при неблагоприятных погодных условиях, или во время чрезвычайных ситуаций дежурный обязан обесточить аттракцион. Если мы не можем войти туда, где это можно сделать — выходит, мы нарушаем инструкцию.



На электрощитовой сейчас висит такая табличка

Работники парка, которые жаловались в Мингорисполком, считают, что ситуация с протечкой представляла опасность для посетителей.

— Когда начинается дождь, колесо обозрения сразу остановить нельзя. Оно делает полный оборот за 9 минут 22 секунды. Вот эти минуты, когда дождь усиливается и на электрощитки течет вода, люди под угрозой, — говорит дежурный по аттракциону. — А мы за это, как обслуживающий персонал, отвечаем.





Еще один работник парка, тоже Александр, удивляется, что вопросам безопасности стали уделять меньше внимания:

— Раньше после дождя аттракционы нужно было просушивать два часа. В этом сезоне такого требования нет. Дождь закончился — через 15 минут запускай, надо, чтобы карусели работали. Персонал вытирает воду тряпками, не дожидаясь, пока она высохнет.

— На аттракционе «Дракоша» не закрывается электрощиток, у людей есть доступ к электричеству, — есть что добавить и у еще одной дежурной по аттракциону Екатерины Артимович. — Закрыть щиток нельзя, если дежурный ушел обедать, хотя по инструкции мы его закрывать обязаны.

Центральный детский парк имени Горького относится к «Минскзеленстрою». В организации подтверждают, что 4 августа была анонимная жалоба в Мингорисполком от работников парка.

— По результатам жалобы администрация Партизанского района Минска создала комиссию, в которой были представители различных организаций, в том числе Госпромнадзора, МЧС, энергонадзора. Сюда приезжали инспекторы и тщательно все проверяли, нарушений по электрощитовой не выявили — у нас есть заключение, — рассказывает начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев.



Начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев

Энергетик-электрик парка Горького Юрий Завадский добавляет: коробы электрощитов, которые спрятаны под колесом обозрения, могут вполне стоять и на открытом воздухе — под снегом и дождем, это позволяет их конструкция.

— Но все электрические элементы находятся внутри шкафа. Сам он прочный: там уплотнительная резинка, специальный плотно закрывающийся козырек. Даже если стоять и специально сверху лить воду на такой короб — ничего не произойдет, — говорит Юрий Завадский.

Впрочем, добавляет Андрей Жихарев, на видео с льющейся на электрощиты водой все-таки отреагировали.

— Закупили материалы, сделали гидроизоляцию еще в июне. Сейчас, может быть, во время сильных дождей что-то и просачивается, но это некритично, — отмечает руководитель управления «Городские парки».

— Почему дежурным запретили заходить в электрощитовую?

— Как раз то, что раньше у дежурных был туда допуск, и было неправильно. У них вторая группа допуска, которая позволяет только управлять аттракционом — нажимать кнопки старт и пуск, а осуществлять какие-то другие манипуляции имеет право только электротехнический персонал с группой допуска не ниже третьей, — объясняют в администрации парка.

Собеседники повторяют, что комиссия нарушений по эксплуатации аттракционов не нашла, но сделала около 20 мелких замечаний, которые уже устранили.

— Более того, мы бы не получили допуск еще в начале сезона от инспекторов Госпромнадзора и энергонадзора, если бы что-то было критичное. Аттракционы это потенциально опасный объект, инспекторы очень жестко проверяют каждый узел, — говорит Андрей Жихарев.

Помимо комплексной проверки в августе, говорят в парке Горького, карусели инспекция энергонадзора проверяла еще и месяцем раньше, 3 июля.





Что касается требования два часа просушивать аттракционы после дождя, в администрации парка говорят, что его нет.

— Запрещено эксплуатировать аттракционы в дождь, когда возможны грозовые разряды, а также при ветре более 15 метров в секунду. А что два часа аттракцион должен сушиться — это не так. Зачем железной трубе столько сохнуть? Необходимость вытирать воду тряпками бывает — это потому, что кабинки негерметичны, туда попадает вода. Понятно, что человека не посадишь после дождя на мокрое сиденье, — заключает Юрий Завадский.