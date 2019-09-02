Жителя Вороновского района наказали за фото пограничного отряда без разрешения

Источник материала: Tut.by

Сотрудники погранотряда заинтересовались «фотографом», который сделал снимки их служебной машины. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает ГПК.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

История началась еще в июле, когда гродненские пограничники возле населенного пункта Дворчаны обнаружили двух мужчин с прибором ночного видения, радиостанцией и мобильным. Они направлялись в пограничную полосу в обход установленных для этого мест, якобы — за грибами.

В ходе разбирательства из-за нарушения режима сотрудники изучили содержимое их телефона и нашли там 4 снимка автомобиля оперативного назначения погранотряда. Снимки были сделаны и отправлены накануне. Автором фото оказался 25-летний житель Вороновского района.

«Молодой человек сфотографировал пограничный наряд без разрешения, чем нарушил законодательство о государственной границе. В итоге он также оформлен нарушителем погранрежима за несоблюдение требований, изложенных в абзаце 2 части 4 статьи 37−1 Закона „О Государственной границе Республики Беларусь“. Ответственность за данное нарушение предусматривает штраф до 1275 рублей, а за повторное — до 2550 рублей», — рассказали в ведомстве.