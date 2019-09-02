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Жителя Вороновского района наказали за фото пограничного отряда без разрешения
03.09.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники погранотряда заинтересовались «фотографом», который сделал снимки их служебной машины. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности,
История началась еще в июле, когда гродненские пограничники возле населенного пункта Дворчаны обнаружили двух мужчин с прибором ночного видения, радиостанцией и мобильным. Они направлялись в пограничную полосу в обход установленных для этого мест, якобы — за грибами.
В ходе разбирательства из-за нарушения режима сотрудники изучили содержимое их телефона и нашли там 4 снимка автомобиля оперативного назначения погранотряда. Снимки были сделаны и отправлены накануне. Автором фото оказался 25-летний житель Вороновского района.
«Молодой человек сфотографировал пограничный наряд без разрешения, чем нарушил законодательство о государственной границе. В итоге он также оформлен нарушителем погранрежима за несоблюдение требований, изложенных в абзаце 2 части 4 статьи 37−1 Закона „О Государственной границе Республики Беларусь“. Ответственность за данное нарушение предусматривает штраф до 1275 рублей, а за повторное — до 2550 рублей», — рассказали в ведомстве.
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Его действия расценили как нарушение режима на границе.
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