На гражданина Турции завели дело: он пытался нелегально переправить через границу с ЕС 14 мигрантов

Источник материала: Tut.by

В отношении гражданина Турции возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. По материалам дела, в августе он пытался перевезти через границу Беларуси 14 иностранцев, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.





Еще 17 августа в Каменецком районе пограничники на границе с Евросоюзом задержали 14 граждан Ирана, которые пытались нелегально пересечь границу. Оказалось, у них был помощник — 56-летний гражданин Турции.





По версии следствия, мужчина за деньги сопроводил иностранцев к границе, а потом сразу же попытался покинуть страну на арендованном авто, но не успел.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371−1 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На такой же срок иранским мигрантам запретят въезжать на территорию Беларуси.