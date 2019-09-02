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На гражданина Турции завели дело: он пытался нелегально переправить через границу с ЕС 14 мигрантов

03.09.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении гражданина Турции возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. По материалам дела, в августе он пытался перевезти через границу Беларуси 14 иностранцев, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Еще 17 августа в Каменецком районе пограничники на границе с Евросоюзом задержали 14 граждан Ирана, которые пытались нелегально пересечь границу. Оказалось, у них был помощник — 56-летний гражданин Турции.


По версии следствия, мужчина за деньги сопроводил иностранцев к границе, а потом сразу же попытался покинуть страну на арендованном авто, но не успел.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371−1 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На такой же срок иранским мигрантам запретят въезжать на территорию Беларуси.

 
 
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Теперь мигрантам запретят на 5 лет появляться в Беларуси, а помощнику - грозит такой же срок в колонии.
 
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