ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Красный Крест помогает детям

03.09.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

? В этом случае покупка школьной формы и канцтоваров может стать проблемой. Именно поэтому ежегодно в последний месяц лета Красный Крест проводит благотворительную акцию «Соберем детей в школу». Карандаши, тетрадки, акварельные краски, альбомы для рисования – полезные товары 2 сентября подарили детям с особенностями психофизического развития волонтеры Красного Креста. Торжественное мероприятие прошло на базе территориального центра социального обслуживания населения.

Волонтеры Красного Креста подготовили праздничную программу с музыкальным сопровождением, организовали сладкий стол. Трогательным моментом стало вручение ребятам, впервые севшим за парту, подарка «Набор для первоклассника».

Не остались равнодушными и вы? Спешите помочь «собрать портфель» детям из малоимущих и многодетных семей. Акция продлится до 15 сентября. Связаться с представителями Красного Креста в Борисове можно по телефону: тел./факс 930880.

Подробнее читайте на страницах «А».

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрать ребенка в школу – задача не из легких даже для вполне обеспеченных родителей. А если ребенок из многодетнойили малоимущей семьи?
 
Новости дня
Новости общества
 
На хуторе под Молодечно нашли крупнейший за последнее время самогонный цех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика