Красный Крест помогает детям

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? В этом случае покупка школьной формы и канцтоваров может стать проблемой. Именно поэтому ежегодно в последний месяц лета Красный Крест проводит благотворительную акцию «Соберем детей в школу». Карандаши, тетрадки, акварельные краски, альбомы для рисования – полезные товары 2 сентября подарили детям с особенностями психофизического развития волонтеры Красного Креста. Торжественное мероприятие прошло на базе территориального центра социального обслуживания населения.

Волонтеры Красного Креста подготовили праздничную программу с музыкальным сопровождением, организовали сладкий стол. Трогательным моментом стало вручение ребятам, впервые севшим за парту, подарка «Набор для первоклассника».

Не остались равнодушными и вы? Спешите помочь «собрать портфель» детям из малоимущих и многодетных семей. Акция продлится до 15 сентября. Связаться с представителями Красного Креста в Борисове можно по телефону: тел./факс 930880.

Подробнее читайте на страницах «А».

Екатерина ВОРОБЬЕВА