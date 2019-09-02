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Какие поезда и когда приедут на новую остановку для «дизелей» в Полоцке

03.09.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая остановка для дизель-поездов «Мариненко», который построили в Полоцке, заработает 12 сентября. Портал gorod214.by узнал, какие и когда поезда там будут останавливаться.


Длина новой платформы — 150 метров. Здесь установлены скамейки с навесами для ожидающих пассажиров.

В связи с вводом в эксплуатацию 12 сентября остановочного пункта «Мариненко» частично изменится расписание движения поездов региональных линий эконом-класса на участке Крулевщизна — Полоцк. Согласно расписанию на сайте БЖД, доехать от железнодорожного вокзала в Полоцке до станции «Мариненко» можно будет за 8 минут.

№ 6624 Крулевщизна — Полоцк: прибытие на станцию «Ксты» — в 6.19, отправление — в 6.23, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» в 6.26, отправление в 6.27, прибытие в Полоцк — в 6.35.

№ 6623 Полоцк — Поставы: отправление из Полоцка — в 9.36, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 9.43, отправление — в 9.44, прибытие на станцию «Ксты» — в 9.50, отправление — в 9.51, прибытие в Фариново — в 10.06, отправление — в 10.10.

№ 6626 Молодечно — Полоцк: прибытие на станцию «Ксты» в 13.17, отправление — в 13.18, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 13.21, отправление — в 13.22, прибытие в Полоцк — в 13.30.

№ 6625 Полоцк — Молодечно: отправление из Полоцка — в 15.26, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 15.33, отправление — в 15.34, прибытие на станцию «Ксты» — в 15.39, отправление — в 15.40, прибытие в Фариново — в 15.50, отправление — в 15.51, прибытие на остановочный пункт «Вет­рино» — в 15.59, отправление — в 16.00, прибытие в Загатье — в 16.10, отправление — в 16.14.

№ 6628 Поставы — Полоцк: прибытие в Фариново — в 16.37, отправление — в 16.42, прибытие на станцию «Ксты» — в 16.52, отправление — в 16.53, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 16.56, отправление — в 16.57, прибытие — в Полоцк 17.05.

№ 7191 Полоцк — Поставы: отправление из Полоцка — в 17.32, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 17.39, отправление — в 17.40, прибытие в Фариново — в 17.54, отправление — в 17.55.

№ 6627 Полоцк — Крулевщизна: отправление из Полоцка — в 20.24, прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 20.31, отправление — в 20.32, прибытие на станцию «Ксты» — в 20.37, отправление — в 20.38, прибытие в Фариново — в 20.48, отправление — в 20.52.

№ 6686 Поставы — Полоцк: прибытие на остановочный пункт «Мариненко» — в 0.05, отправление — в 0.06, прибытие в Полоцк — в 0.14.

Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах, а также по телефону справочной службы 105.

 
 
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В связи с вводом в эксплуатацию 12 сентября остановочного пункта «Мариненко» частично изменится расписание движения поездов региональных линий эконом-класса на...
 
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