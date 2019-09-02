Новую схему финансирования домов-интернатов для престарелых и инвалидов опробуют в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Совет Министров принял постановление №590 от 2 сентября «О реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу, проект будет реализован в течение 2020 года. В нем будут участвовать дома-интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске, финансируемые за счет средств областных и столичного бюджетов.

Установлено, что объем бюджетных средств на реализацию пилотного проекта определяется исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан в таких домах-интернатах в расчете на один койко-день, корректирующих коэффициентов, показателей деятельности (количество койко-дней за год), а также исходя из потребности в расходах на содержание имущества домов-интернатов в пределах предусмотренных местными бюджетами средств.

Базовый норматив определен в размере Br22,98. Также постановлением утверждены корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу, которые учитывают коечный фонд дома-интерната в зависимости от количества дней функционирования коек в году.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено на период реализации пилотного проекта установить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты показатели деятельности (количество койко-дней за год) участвующих в проекте домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов. Также они будут проводить мониторинг реализации пилотного проекта и представлять в Минтруда отчеты о его выполнении до 25 июля 2020 года и 25 января 2021-го.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

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