ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новую схему финансирования домов-интернатов для престарелых и инвалидов опробуют в Беларуси

03.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Новую схему финансирования домов-интернатов для престарелых и инвалидов опробуют в Беларуси

Совет Министров принял постановление №590 от 2 сентября «О реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, проект будет реализован в течение 2020 года. В нем будут участвовать дома-интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске, финансируемые за счет средств областных и столичного бюджетов.

Установлено, что объем бюджетных средств на реализацию пилотного проекта определяется исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан в таких домах-интернатах в расчете на один койко-день, корректирующих коэффициентов, показателей деятельности (количество койко-дней за год), а также исходя из потребности в расходах на содержание имущества домов-интернатов в пределах предусмотренных местными бюджетами средств.

Базовый норматив определен в размере Br22,98. Также постановлением утверждены корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу, которые учитывают коечный фонд дома-интерната в зависимости от количества дней функционирования коек в году.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено на период реализации пилотного проекта установить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты показатели деятельности (количество койко-дней за год) участвующих в проекте домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов. Также они будут проводить мониторинг реализации пилотного проекта и представлять в Минтруда отчеты о его выполнении до 25 июля 2020 года и 25 января 2021-го.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Министров принял постановление №590 от 2 сентября «О реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования домов-интернатов (отделений) для...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сын просит дать отцу «по максимуму». Семейного агрессора из Лунинца судят за убийство жены, ее брата и тещи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика