Лукашенко рассказал, откуда у него «Тесла»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время урока в средней школе № 93 рассказал ученикам, что автомобиль «Тесла» ему подарил сам Илон Маск. Сюжет накануне показал телеканал СТВ .

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?», — рассказал старшеклассникам Лукашенко.

Президент также признался, что любит экологичный транспорт и с удовольствием бы ездил на работу на велосипеде. Но решил отказаться от этой идеи, чтобы его не обвинили в подражании Зеленскому.

Александр Лукашенко, напомним, протестировал «Теслу» еще в 2017 году. Это была модель S P100D. На тот момент машина стоила около 165 тысяч евро. Автомобиль, на котором ехал глава государства, был с номерами Витебского региона.



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«Я вообще любитель автотранспорта. Это для меня хобби такое. Я на многих автомобилях перемещался. Но «Тесла» — это чудо-автомобиль. Юркий, быстрый, скорость развивает приличную. Даже нет места, где его попробовать. Это на кольцевой дороге — под 250 км/час . Идет очень устойчиво», — делился потом впечатлениями Лукашенко.