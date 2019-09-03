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Лукашенко рассказал, откуда у него «Тесла»
03.09.2019 23:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко во время урока в средней школе № 93 рассказал ученикам, что автомобиль «Тесла» ему подарил сам Илон Маск. Сюжет накануне показал
«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?», — рассказал старшеклассникам Лукашенко.
Президент также признался, что любит экологичный транспорт и с удовольствием бы ездил на работу на велосипеде. Но решил отказаться от этой идеи, чтобы его
Александр Лукашенко, напомним, протестировал «Теслу» еще в 2017 году. Это была модель S P100D. На тот момент машина стоила около 165 тысяч евро. Автомобиль, на котором ехал глава государства, был с номерами Витебского региона.
«Я вообще любитель автотранспорта. Это для меня хобби такое. Я на многих автомобилях перемещался. Но «Тесла» — это чудо-автомобиль. Юркий, быстрый, скорость развивает приличную. Даже нет места, где его попробовать. Это
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Напомним, президент признался, что любит экологичный транспорт.
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