Августовский педсовет: итоги и перспективы

Источник материала: Чырвоны прамень

Ученицы в школьных платьях с белоснежными передниками, нарядные педагоги, цветы и улыбки. Нет, речь идёт не о первом сентября. Не менее долгожданное событие для учителей Чашниччины, которое традиционно проходит накануне нового учебного года, в минувший четверг состоялось в Новолукомльском Дворце культуры. В работе районной педагогиче-ской конференции приняли участие работники образования, руководство района, председатели сельисполкомов и первичных профсоюзных организаций.

Праздничная атмосфера царила уже в фойе. Работали различные выставки. Пожалуй, самыми оригинальными были экспонаты, представленные коллективами детских садов района – макеты улиц «Моя дорога в детский сад».





Торжественное открытие конференции началось с чествования ветеранов педагогического труда. Затем с докладом об итогах работы системы образования за минувший учебный год и задачах на ближайший выступила начальник отдела по образованию Чашникского райисполкома Анна Дирко. Она отметила, что 2 сентября за школьные парты сядут 2922 учащихся. На подготовку к новому учебному году на текущие ремонты учреждений затрачено более 142 тысяч рублей. Значительно обновлена материально-техническая база пищеблоков. Учреждения образования пополнились 60 новыми компьютерами. Был закуплен спортивный инвентарь на сумму более 38 тысяч рублей. В 2020 году будут реализованы проекты по линии банка развития по модернизации СШ №1 г. Новолукомля и СШ №4 г. Чашники. В ближайших планах – реконструкция стадиона Чашникской гимназии.

Сегодня сеть дошкольных учреждений Чашниччины – 8 яслей-садов, 2 детских сада, 7 учебно-педагогических комплексов «дет-ский сад-школа». Здесь оказываются услуги эстетического, спортивного направлений. Воспитанников учат иностранному языку. В минувшем году работало 65 объединений по интересам для детей от 4 до 6 лет, 6 пунктов коррекционно-педагогической помощи, 2 специальные группы, 10 интегрированных. На базе яслей-сада №7 г. Чашники и яслей-сада №4 г. Новолукомля реализуются областные творческие проекты, на базе яслей-сада № 3 города энергетиков действовала экспериментальная республиканская площадка. В новом учебном году вышеназванные учреждения участвуют в 3 областных творческих проектах.

В районном смотре-конкурсе макетов улиц «Моя дорога в детский сад», направленном на профилактику детского травматизма, победу одержал коллектив яслей-сада № 3 г. Новолукомля. По итогам конкурса агитбригад по безопасности дорожного движения лучшим признан Ольшанский детский сад.

В рамках инновационного развития работали площадки в новолукомльских СШ №1 и СШ №2. Охват учащихся профильным обучением в минувшем году вырос на 6%. Выпускные экзамены на второй ступени общего среднего образования на достаточно высоком уровне сдали 46,9% учащихся. Свидетельство об общем среднем образовании с отличием получили 29 выпускников 9 классов (10, 9% от общей численности), что выше областного показателя на 3,9 %, 14 одиннадцатиклассников награждены золотыми медалями (это 6-й показатель в области).





Радуют своими победами учащиеся начальных классов. По итогам областного конкурса исследовательских работ «Вернисаж» ими завоевано 6 дипломов. Столько же дипломов школьники района получили на областном фестивале межкультурных коммуникаций.

Вместе с тем на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам только один ученик принёс району диплом (в 2017-18 году было 4). Нет победителей областной конференции исследовательских работ «Эврика». По итогам 2018 года выполнено задание по заготовке вторсырья. Почаевичская детский сад-начальная школа является победителем акции-конкурса по сбору макулатуры «Это наша забота, а не енота».

В нынешнем учебном году будут функционировать 3 малочисленных учреждения образования. К сожалению, уменьшились на 46 человек количество школьников, а наполняемость классов на 0,1%.

Стоит отметить успехи работников образования на различных областных конкурсах. Так, коллектив яслей-сада №4 г. Новолукомля — победитель областного этапа фестиваля «Безопасное детство». Работы педагогов СШ №2 города энергетиков и Чашникской гимназии отмечены Дипломом II степени главного управления по образованию Витебского облисполкома. Учителя физики принесли району 5 дипломов областной интернет-олимпиады.

Сегодня в 7 дошкольных учреждениях имеют возможность получить коррекционную помощь 195 воспитанников, в 10 учреждениях среднего образования 156 учеников могут заниматься по специальной программе. В Чашникском Центре коррекционно-развивающего обучения, рассчитанного на 26 детей, был открыт 2-й класс. На подготовку к новому учебному году 542 малообеспеченным семьям, в которых воспитывается 939 детей, оказана материальная помощь.

Далее перед коллегами выступили директор Чашникской гимназии Светлана Лизука, заместитель директора по учебной работе СШ №1 г. Новолукомля Елена Плеханова, руководитель Тяпинской детский сад-средней школы Виктор Шелухин, заведующая яслями-садом №7 г. Чашники Светлана Гаврилова, учитель Иванской детского сада-средней школы Виктор Грибко.

Участников форума приветствовал председатель Чашникского районного исполнительного комитета Леонид Плешко. Он поздравил педагогов с началом учебного года, пожелал новых трудовых достижений. Леонид Владимирович подчеркнул: системе образования Чашниччины уделяется повышенное внимание. Более 40% районного бюджета выделяется на нужды данной отрасли, социальную поддержку детей и молодёжи. Сегодня в учреждениях образования трудится 591 педагог и 600 технических работников. В школах обучается почти 3000 юных чашничан. Районное руководство ценит учителей как верных помощников и надёжную опору государства. Вместе с ними в нынешнем году предстоит на должном уровне организовать и провести выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, ведь основная часть членов избирательных комиссий — педагоги.

На предстоящий учебный год намечено много задач, приоритетными из которых являются создание безопасной среды в школах и профилактика детского травматизма, обеспечение занятости детей и подростков в свободное время, увеличение количества учреждений, осуществляющих профессиональную ориентацию учащихся, повышение квалификационного уровня работников образования (сегодня в районе только 33% педагогов имеют высшую квалификационную категорию). Важно помнить: от учителя зависит благосостояние нации, будущее страны!

Затем Леонид Владимирович вручил благодарности заведующей яслями-садом № 3 г. Новолукомля Светлане Варавва, директору СШ №1 города энергетиков Фаине Вишневской.

Грамот Министерства образования Республики Беларусь удостоены заместитель директора Новолукомльской СШ №2 Марина Дирко, заведующая яслями-садом №7 райцентра Светлана Гаврилова, педагог Чашникского РЦДиМ Юлия Зинкевич. Сертификат на приобретение за бюджетные средства автобуса для учащихся Чашникского ЦКРОиРС передан директору учреждения Светлане Мининой.

Председатель районного Совета депутатов Александр Косов вручил Почётную грамоту райсовета заместителю директора СШ №1 г. Новолукомля Екатерине Казинец.

Почётными грамотами главного управления по образованию Витебского облиисполкома отмечены педагоги Тамара Кулаковская, Тамара Коваленко, Инна Синкевич. Дипломы и денежные сертификаты были вручены директорам учреждений образования, ставших лучшими в своих группах по итогам районного смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году: первые места заняли СШ №1 и ясли-сад №3 города энергетиков, Чашникский ЦКРОиРС.

Председатель районного объединения профсоюзов Марина Шостак вручила юбилейную медаль «115 лет профсоюзному движению Беларуси» председателю первичной профсоюзной организации Чашникской гимназии Ирине Степановой.

Закончилась августовская конференция концертом-поздравлением от воспитанников Чашникского РЦДиМ, учащихся СШ № 2 и школы искусств Новолукомля.

По результатам централизованного тестирования наш район находится на 6-м месте в области. Три выпускника набрали по 100 баллов. В высшие учебные заведения поступили 51,8% выпускников.

Варвара ЮРКЕВИЧ.