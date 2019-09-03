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Очищение силовиков, шаг до кризиса, «счетчик поборов» и Tesla Лукашенко - все за вчера

04.09.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Торжественные линейки прошли, учебный год начался, а нам пришлось спецвыпуск «Доски позора» собирать: где-то площадка перед школой в ужасном состоянии, а где-то ремонт в самом учебном заведении в разгаре. Кстати, вы видели, что в интернете запустили «счетчик поборов» в школах и детских садах? Пока смотрите фото и считаете деньги, давайте мы вам быстро о событиях вторника расскажем.

САМОЕ ВАЖНОЕ


  • После «исторического совещания» президента с силовиками глава КГБ сказал, что они «должны сами очиститься», а в СК рассказали, что в каждом управлении проходят совещания по этой теме.
  • По делу экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина скоро назначат суд. Глава КГБ рассказал, что по этому делу задержано порядка 10 человек, а по делу аккумуляторного завода в Бресте — Бресте задержаны два чиновника Минприроды">два чиновника Минприроды.
  • Экономике до финансового кризиса — три шага. Беларусь сделала уже два. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сравнил Беларусь с семьей, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему? Потому что половина семьи работает непродуктивно — это госпредприятия. Тут эксперт поясняет, что ждет экономику страны.
  • В Беларуси женщинам законодательно запрещено заниматься 181 видом работ. Например, работать водолазами, стеклодувами и сборщиками плодов, если при этом требуется подниматься на высоту больше 1,3 метра. Еще пять лет назад этот список был гораздо длиннее, и вот его снова хотят пересмотреть.
  • Мы сходили вчера на два суда. В Бресте судят мужчину, который застрелил тещу, свою жену ее брата. На заседании сын обвиняемого попросил дать отцу «по максимуму». На Витебщине судят 53-летнего экс-председателя Шумилинского райисполкома. Его обвиняют по пяти коррупционным статьям. Свидетели рассказали, как чиновник незаконно покупал служебный автомобиль.
  • В Беларуси создают систему контроля перемещения пассажиров. Речь идет об авиаперелетах и двух типах сбора данных: первое — данные, которые пассажир вводит при покупке авиабилета, второе — данные, которые пассажир вводит при регистрации на рейс.
  • Летом мы писали о белорусских студентах — призерах олимпиад по предметам, которые решили поступать в вуз в России. Но сколько выпускников наших школ в принципе уезжает за границу? Узнали в Министерствах образования и науки Польши и России.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Как думаете, можно проехать на велосипеде 1200 км за 90 часов? А спать на велосипеде? Могилевчанин Алексей Колчин доказывает своим примером, что можно. Он проехал во Франции супервелогонку — «Эверест велотуриста». Очень круто и экстремально! Почитайте о том, как все это было.


  • Вам понравился новый логотип хоккейного «Динамо»? Рассказываем, кто трудился над перевоплощением «зубров». Поговорили с арт-директором компании, которая разработала лого, о том, какие сегодня тренды в спортивном дизайне, в чем специфика работы с белорусским заказчиком и почему у парней Вудкрофта есть все шансы стать самой стильной командой КХЛ.
  • В очередном материале спецпроекта TUT.BY «Крэсовые миллионеры» — о том, зачем и какие понадобились Варшаве частные предприятия в Западной Беларуси и чем межвоенная польская экономика похожа на модель, которую построили к сегодняшнему времени в Беларуси.
  • Дикая история произошла в Гомеле: трое парней напали во дворе дома на женщину, избили, затолкали в ее же машину и увезли в лес. Там женщине угрожали физической расправой и требовали деньги. Когда в багажнике они обнаружили несколько тысяч долларов, то привезли пострадавшую обратно в город. Потом была погоня с ГАИ. Подробности похищения нам рассказала сама гомельчанка.
  • Этой осенью Белорусскому детскому хоспису исполняется 25 лет. Это место, где получают поддержку и помощь дети, которых нельзя вылечить. Мы поговорили с его основателем Анной Горчаковой о том, как она зарегистрировала учреждение за два дня, что дети умнее и мудрее взрослых, что многое зависит не только от государства, но и от нас самих и о счастье в маминой улыбке.


Все новости вторника, 3 сентября

Кстати. Чтобы не поддаться осенней хандре, можно сходить в парк (только вот работники парка Горького пожаловались на неисправные карусели, хотя администрация с ними не согласна), зайти в заведения, которые получили «барные «Оскары» или отправиться в лес (только помните про штрафы за сбор грибов и ягод).

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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