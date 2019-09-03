Очищение силовиков, шаг до кризиса, «счетчик поборов» и Tesla Лукашенко - все за вчера

Торжественные линейки прошли, учебный год начался, а нам пришлось спецвыпуск «Доски позора» собирать: где-то площадка перед школой в ужасном состоянии, а где-то ремонт в самом учебном заведении в разгаре. Кстати, вы видели, что в интернете запустили «счетчик поборов» в школах и детских садах? Пока смотрите фото и считаете деньги, давайте мы вам быстро о событиях вторника расскажем.
После «исторического совещания» президента с силовиками глава КГБ сказал, что они «должны сами очиститься», а в СК рассказали, что в каждом управлении проходят совещания по этой теме.
По делу экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина скоро назначат суд. Глава КГБ рассказал, что по этому делу задержано порядка 10 человек, а по делу аккумуляторного завода в Бресте — Бресте задержаны два чиновника Минприроды">два чиновника Минприроды.
Экономике до финансового кризиса — три шага. Беларусь сделала уже два. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сравнил Беларусь с семьей, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему? Потому что половина семьи работает непродуктивно — это госпредприятия. Тут эксперт поясняет, что ждет экономику страны.
В Беларуси женщинам законодательно запрещено заниматься 181 видом работ. Например, работать водолазами, стеклодувами и сборщиками плодов, если при этом требуется подниматься на высоту больше 1,3 метра. Еще пять лет назад этот список был гораздо длиннее, и вот его снова хотят пересмотреть.
В Беларуси создают систему контроля перемещения пассажиров. Речь идет об авиаперелетах и двух типах сбора данных: первое — данные, которые пассажир вводит при покупке авиабилета, второе — данные, которые пассажир вводит при регистрации на рейс.
Летом мы писали о белорусских студентах — призерах олимпиад по предметам, которые решили поступать в вуз в России. Но сколько выпускников наших школ в принципе уезжает за границу? Узнали в Министерствах образования и науки Польши и России.
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