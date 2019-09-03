Очищение силовиков, шаг до кризиса, «счетчик поборов» и Tesla Лукашенко - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Торжественные линейки прошли, учебный год начался, а нам пришлось спецвыпуск «Доски позора» собирать: где-то площадка перед школой в ужасном состоянии, а где-то ремонт в самом учебном заведении в разгаре. Кстати, вы видели, что в интернете запустили «счетчик поборов» в школах и детских садах? Пока смотрите фото и считаете деньги, давайте мы вам быстро о событиях вторника расскажем.

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Как думаете, можно проехать на велосипеде 1200 км за 90 часов? А спать на велосипеде? Могилевчанин Алексей Колчин доказывает своим примером, что можно. Он проехал во Франции супервелогонку — «Эверест велотуриста». Очень круто и экстремально! Почитайте о том, как все это было.





Вам понравился новый логотип хоккейного «Динамо» ? Рассказываем, кто трудился над перевоплощением «зубров» . Поговорили с арт-директором компании, которая разработала лого, о том, какие сегодня тренды в спортивном дизайне, в чем специфика работы с белорусским заказчиком и почему у парней Вудкрофта есть все шансы стать самой стильной командой КХЛ.

? Рассказываем, . Поговорили с арт-директором компании, которая разработала лого, о том, какие сегодня тренды в спортивном дизайне, в чем специфика работы с белорусским заказчиком и почему у парней Вудкрофта есть все шансы стать самой стильной командой КХЛ. В очередном материале спецпроекта TUT.BY «Крэсовые миллионеры» — о том, зачем и какие понадобились Варшаве частные предприятия в Западной Беларуси и чем межвоенная польская экономика похожа на модель, которую построили к сегодняшнему времени в Беларуси.

— о том, зачем и какие понадобились Варшаве частные предприятия в Западной Беларуси и чем межвоенная польская экономика похожа на модель, которую построили к сегодняшнему времени в Беларуси. Дикая история произошла в Гомеле: трое парней напали во дворе дома на женщину , избили, затолкали в ее же машину и увезли в лес. Там женщине угрожали физической расправой и требовали деньги. Когда в багажнике они обнаружили несколько тысяч долларов, то привезли пострадавшую обратно в город. Потом была погоня с ГАИ. Подробности похищения нам рассказала сама гомельчанка.

, избили, затолкали в ее же машину и увезли в лес. Там женщине угрожали физической расправой и требовали деньги. Когда в багажнике они обнаружили несколько тысяч долларов, то привезли пострадавшую обратно в город. Потом была погоня с ГАИ. нам рассказала сама гомельчанка. Этой осенью Белорусскому детскому хоспису исполняется 25 лет. Это место, где получают поддержку и помощь дети, которых нельзя вылечить. Мы поговорили с его основателем Анной Горчаковой о том, как она зарегистрировала учреждение за два дня, что дети умнее и мудрее взрослых, что многое зависит не только от государства, но и от нас самих и о счастье в маминой улыбке.





Все новости вторника, 3 сентября

Кстати. Чтобы не поддаться осенней хандре, можно сходить в парк (только вот работники парка Горького пожаловались на неисправные карусели , хотя администрация с ними не согласна), зайти в заведения, которые получили «барные «Оскары» или отправиться в лес (только помните про штрафы за сбор грибов и ягод ).

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