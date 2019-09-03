ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Люди из районов». Кто дал белорусскому малому бизнесу девять миллионов долларов?

04.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Улучшение качества жизни одного миллиона белорусских людей — именно таких результатов ожидают от нового масштабного проекта ЕС и ПРООН. В октябре прошлого года закончилась реализация проекта ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Беларуси», а уже в феврале 2019 года Евросоюз и Программа развития ООН в партнерстве с Министерством экономики РБ запустили новый проект, целью которого стала поддержка экономического развития также на местном уровне. Рассказываем, в чем заключается его суть.

«Люди спрашивают: зачем выделяют такие суммы поддержки и кому она пойдет?»

В течение трех лет белорусскому малому бизнесу будет оказана консультационная и финансовая помощь за счет средств проекта. Цифра внушительная: девять с половиной миллионов долларов.

— Мы в своих планах очень амбициозны, — говорит руководитель проекта Людмила Соколовская. — Люди всегда спрашивают: зачем Евросоюзу понадобилось выделять нам такие огромные деньги? Но за все годы работы я выработала точный ответ. Очень важно, хорошо ли живут твои соседи. Поэтому для ЕС важно быть с нами равными партнерами и в бизнесе, и в жизни.


Для реализации нового проекта выбрано двенадцать пилотных территорий: Браславский, Оршанский, Быховский, Кличевский, Брагинский, Хойникский, Жлобинский, Кобринский, Березовский, Лидский, Молодечненский и Борисовский районы. Именно там национальный партнер проекта видит наибольшую необходимость и потенциал для экономического развития.

О механизме отбора районов подробнее рассказал заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич — национальный координатор проекта.

— Критериев отбора было несколько: кадровый и ресурсный потенциал района, демографические и экономические проблемы и даже активность местных государственных и негосударственных организаций, районной власти. Безусловно, в первую очередь были отобраны районы с самым напряженным рынком труда. Ведь основная задача сейчас — стимулировать рост доходов в регионах. А это возможно через создание рабочих мест. Когда у людей появится доход, это поднимет платежеспособность населения, что привлечет в районы дополнительный бизнес. А позже это начнет приносить доход и местным бюджетам через выплату подоходного и прочих налогов, — перечисляет собеседник. — Дополнительные доходы бюджета и рост активности предпринимательского сектора в итоге помогут развить местную инфраструктуру, а это уже новое качество жизни.


Национальный координатор отмечает: проект нужен не только для развития экономики на местном уровне.

— Нам важно устранить межрайонные различия. В том числе по уровню доходов. Министерство поставило цель опробовать перспективные способы поддержки малого бизнеса, чтобы получить максимальную отдачу от проекта, — объясняет он. — Крайне важно создать и поддерживать комфортную среду для проживания, чтобы люди не уезжали из районов, — это для нас в приоритете. Сюда же можно отнести и создание условий для труда людей с ограниченными возможностями — так называемую инклюзию: требуется не только дать новую профессию человеку с ограниченными возможностями, но и создать ему комфортное рабочее место с достойной заработной платой.

В итоге тех, кто проявил интерес к самому первому этапу проекта, оказалось немало: на конкурс бизнес-идей, который проходил в течение 3-х месяцев, проектная команда получила около 1900 заявок от бизнесменов и предпринимателей. Кстати, многие заявки экстерриториальны. Это значит, что человек может реализовать свою идею в определенном районе, не проживая в нем.

Как ни странно, с такими масштабными объемами работы справляется совсем небольшая команда.

— Нас тринадцать человек, — улыбается Людмила Соколовская. — Включая шесть региональных координаторов, а также других специалистов. 


По словам руководителя проекта, здесь бок о бок трудятся люди из самых разных профессий.

— Для нас главное — помощь людям. Поэтому каждый — лучше всего подойдет белорусское слово — «самаадданы». Если какая-то качественная идея не будет подходить под критерии нашего проекта, мы стараемся помочь человеку найти варианты, куда можно обратиться за помощью, — рассказывает Людмила Соколовская. — Например, в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне» мы открыли для себя и для общества Антона Талашко из Малориты — парня, который делает «вышимайки». К сожалению, в этот раз Малорита не попала в географические рамки реализации проекта, но мы отслеживаем прогресс Антона. Хотим, чтобы рынок его продукции вырос за пределы Беларуси. Поэтому, если видим, что ему может помочь какая-то другая программа, — обязательно советуем организаторам обратить внимание на него.

Вышивки с картинами Шагала

Про Антона Талашко мы уже писали в прошлом году. За это время в небольшом бизнесе появились новые идеи, которые Антон по-прежнему реализовывает с женой Александрой.


— Если раньше у нас были только вышиванки, то сейчас мы расширились и ушли в тему путешествий. Сделали дизайны с уклоном на природу, «попсовых» белорусских художников. Например, есть вышивки с элементами картин Шагала, ковров Алены Киш, — перечисляет парень. — Искусство — тема не очень популярная, конечно, но интересная.



Он признается: сейчас придумывать дизайн стало сложнее — это уже не просто орнаменты.

— Например, символ Беларуси зубр. Все как-то обыгрывают эту тему. Нам же важно сделать это самобытно, необычно, — делится Антон. — Поэтому пытаемся «вплетать» в основную идею элементы природы. Но пока что это абстрактно даже в моей голове. Если кто-то сделает раньше — ну, окей.

Объемы, как и прежде, у ребят небольшие. Но стали появляться и «оптовые» заказы. Справляться непросто: машинка, вышивающая крестиком, здесь по-прежнему одна.


— Недавно было тридцать лет Малоритскому марафону, мы делали для него сто пятьдесят футболок, — вспоминает герой. — Но такое случается редко. Чаще все-таки идем в размеренном режиме. Часть продукции с 2017 года отдаем в брестский магазин «Князь Витовт», там все продается по таким же ценам, как и у нас. Майка — тридцать пять рублей, сумка на пояс — торбочка — сорок. Свитшоты, как и раньше, семьдесят пять рублей.



— Когда мы открывали магазин, то уже знали про бородатого парня из Малориты, который делает классные современные вышиванки, — улыбается руководитель магазина Сергей Бойко. — С ним легко работать, он очень ответственный. Если у нас чего-то не хватает, он может и ночь сидеть за машинкой, но нас не подводит никогда.


Мужчина отмечает: люди приходят за вещами от Антона целенаправленно.

— Принт людей может и не интересовать, а вот вышивка — другое дело. К тому же это выглядит здорово на современных вещах с белорусской «изюминкой», — подчеркивает Сергей. — Бывает, что организации заказывают футболки по десять, двадцать, тридцать штук. Туристы любят вещи с символикой Бреста, белорусы приходят за продукцией с журавлями, элементами картин белорусских художников, орнаментами. В общем, все хорошо. И хорошо, что есть Антон, — такие люди нужны стране.

«Прибыль — плюс-минус шестьсот рублей в месяц»

После окончания предыдущего проекта ЕС-ПРООН бизнес малоритских вышиванок перешел на самофинансирование.

— Мы закупаем качественную ткань — майки и кофты на восемьдесят процентов состоят из хлопка. Носить их можно по три года — ничего не случится. В условиях нашего объема есть смысл делать хорошие вещи, — замечает Антон. — Прибыль в месяц — плюс-минус шестьсот белорусских рублей. Раньше для людей то, что мы делаем, было необычно. Тогда, конечно, спрос был выше. А сейчас к вышиванкам все привыкли, поэтому и стараемся придумывать что-то новое.


Герой смеется: некоторые до сих пор удивляются тому, что видят за машинкой парня.

— Но ведь многие модные дизайнеры — мужчины, — искренне не понимает он. — Вот к этому люди привыкнуть пока не могут.

Дело вышимаек уже давно пошло «в народ», и сейчас на каникулах в мастерскую хотят приходить дети — посмотреть, как работает удивительный мастер, который прославил городок из Брестской области на всю страну.

— Им интересно, так почему бы и нет? Я всегда открыт, и нет никаких проблем помочь и что-то показать ребятам. Может, кого-то это вдохновит, — рассуждает Антон.


А участникам нынешнего проекта герой советует делать что-то, что будет работать дальше.

— Нужно, чтобы идея была живучая, чтобы дело не остановилось после того, как прекратится финансирование. Важно не просто осознавать, что ты хочешь сделать, но и знать, как это продолжить.

Эти слова подтверждает и Дмитрий Матусевич.


— Для того чтобы мотивировать бизнесменов на развитие инициатив и по окончании проекта, мы выбрали одним из элементов устойчивости софинансирование, — объясняет он. — Когда люди вкладывают в дело и свои личные средства, это стимулирует чувство большей ответственности. А для нас самое важное — получение долгосрочной перспективы, устойчивости развития и самостоятельной работы бизнес-механизма.

Самый крупный проект Евросоюза и ПРООН в Беларуси, который готовился около трех с половиной лет, завершится 31 января 2022 года. От него ожидают многого — общего экономического роста, повышения дохода людей, их заинтересованности в развитии своих регионов. Министерство экономики отмечает, что заинтересовано в том, чтобы каждая из полезных инициатив продолжала работать и по окончании финансирования Евросоюзом. Поэтому совместно с местными органами власти обязуется мониторить успехи и при необходимости поддерживать участников проекта.

Партнер проекта:


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о том, как Евросоюз и ПРООН поддерживают малый бизнес в регионах. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости общества
 
«Юлечка нашлась». История белорусской семьи, которая 20 лет искала свою пропавшую дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские сумки для документов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика