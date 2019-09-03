«Люди из районов». Кто дал белорусскому малому бизнесу девять миллионов долларов?

Источник материала: Tut.by

Улучшение качества жизни одного миллиона белорусских людей — именно таких результатов ожидают от нового масштабного проекта ЕС и ПРООН. В октябре прошлого года закончилась реализация проекта ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Беларуси», а уже в феврале 2019 года Евросоюз и Программа развития ООН в партнерстве с Министерством экономики РБ запустили новый проект, целью которого стала поддержка экономического развития также на местном уровне. Рассказываем, в чем заключается его суть.

«Люди спрашивают: зачем выделяют такие суммы поддержки и кому она пойдет?»

В течение трех лет белорусскому малому бизнесу будет оказана консультационная и финансовая помощь за счет средств проекта. Цифра внушительная: девять с половиной миллионов долларов.

— Мы в своих планах очень амбициозны, — говорит руководитель проекта Людмила Соколовская. — Люди всегда спрашивают: зачем Евросоюзу понадобилось выделять нам такие огромные деньги? Но за все годы работы я выработала точный ответ. Очень важно, хорошо ли живут твои соседи. Поэтому для ЕС важно быть с нами равными партнерами и в бизнесе, и в жизни.





Для реализации нового проекта выбрано двенадцать пилотных территорий: Браславский, Оршанский, Быховский, Кличевский, Брагинский, Хойникский, Жлобинский, Кобринский, Березовский, Лидский, Молодечненский и Борисовский районы. Именно там национальный партнер проекта видит наибольшую необходимость и потенциал для экономического развития.

О механизме отбора районов подробнее рассказал заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич — национальный координатор проекта.

— Критериев отбора было несколько: кадровый и ресурсный потенциал района, демографические и экономические проблемы и даже активность местных государственных и негосударственных организаций, районной власти. Безусловно, в первую очередь были отобраны районы с самым напряженным рынком труда. Ведь основная задача сейчас — стимулировать рост доходов в регионах. А это возможно через создание рабочих мест. Когда у людей появится доход, это поднимет платежеспособность населения, что привлечет в районы дополнительный бизнес. А позже это начнет приносить доход и местным бюджетам через выплату подоходного и прочих налогов, — перечисляет собеседник. — Дополнительные доходы бюджета и рост активности предпринимательского сектора в итоге помогут развить местную инфраструктуру, а это уже новое качество жизни.





Национальный координатор отмечает: проект нужен не только для развития экономики на местном уровне.

— Нам важно устранить межрайонные различия. В том числе по уровню доходов. Министерство поставило цель опробовать перспективные способы поддержки малого бизнеса, чтобы получить максимальную отдачу от проекта, — объясняет он. — Крайне важно создать и поддерживать комфортную среду для проживания, чтобы люди не уезжали из районов, — это для нас в приоритете. Сюда же можно отнести и создание условий для труда людей с ограниченными возможностями — так называемую инклюзию: требуется не только дать новую профессию человеку с ограниченными возможностями, но и создать ему комфортное рабочее место с достойной заработной платой.

В итоге тех, кто проявил интерес к самому первому этапу проекта, оказалось немало: на конкурс бизнес-идей, который проходил в течение 3-х месяцев, проектная команда получила около 1900 заявок от бизнесменов и предпринимателей. Кстати, многие заявки экстерриториальны. Это значит, что человек может реализовать свою идею в определенном районе, не проживая в нем.

Как ни странно, с такими масштабными объемами работы справляется совсем небольшая команда.

— Нас тринадцать человек, — улыбается Людмила Соколовская. — Включая шесть региональных координаторов, а также других специалистов.





По словам руководителя проекта, здесь бок о бок трудятся люди из самых разных профессий.

— Для нас главное — помощь людям. Поэтому каждый — лучше всего подойдет белорусское слово — «самаадданы». Если какая-то качественная идея не будет подходить под критерии нашего проекта, мы стараемся помочь человеку найти варианты, куда можно обратиться за помощью, — рассказывает Людмила Соколовская. — Например, в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне» мы открыли для себя и для общества Антона Талашко из Малориты — парня, который делает «вышимайки». К сожалению, в этот раз Малорита не попала в географические рамки реализации проекта, но мы отслеживаем прогресс Антона. Хотим, чтобы рынок его продукции вырос за пределы Беларуси. Поэтому, если видим, что ему может помочь какая-то другая программа, — обязательно советуем организаторам обратить внимание на него.

Вышивки с картинами Шагала

Про Антона Талашко мы уже писали в прошлом году. За это время в небольшом бизнесе появились новые идеи, которые Антон по-прежнему реализовывает с женой Александрой.





— Если раньше у нас были только вышиванки, то сейчас мы расширились и ушли в тему путешествий. Сделали дизайны с уклоном на природу, «попсовых» белорусских художников. Например, есть вышивки с элементами картин Шагала, ковров Алены Киш, — перечисляет парень. — Искусство — тема не очень популярная, конечно, но интересная.









Он признается: сейчас придумывать дизайн стало сложнее — это уже не просто орнаменты.

— Например, символ Беларуси зубр. Все как-то обыгрывают эту тему. Нам же важно сделать это самобытно, необычно, — делится Антон. — Поэтому пытаемся «вплетать» в основную идею элементы природы. Но пока что это абстрактно даже в моей голове. Если кто-то сделает раньше — ну, окей.

Объемы, как и прежде, у ребят небольшие. Но стали появляться и «оптовые» заказы. Справляться непросто: машинка, вышивающая крестиком, здесь по-прежнему одна.





— Недавно было тридцать лет Малоритскому марафону, мы делали для него сто пятьдесят футболок, — вспоминает герой. — Но такое случается редко. Чаще все-таки идем в размеренном режиме. Часть продукции с 2017 года отдаем в брестский магазин «Князь Витовт», там все продается по таким же ценам, как и у нас. Майка — тридцать пять рублей, сумка на пояс — торбочка — сорок. Свитшоты, как и раньше, семьдесят пять рублей.









— Когда мы открывали магазин, то уже знали про бородатого парня из Малориты, который делает классные современные вышиванки, — улыбается руководитель магазина Сергей Бойко. — С ним легко работать, он очень ответственный. Если у нас чего-то не хватает, он может и ночь сидеть за машинкой, но нас не подводит никогда.





Мужчина отмечает: люди приходят за вещами от Антона целенаправленно.

— Принт людей может и не интересовать, а вот вышивка — другое дело. К тому же это выглядит здорово на современных вещах с белорусской «изюминкой», — подчеркивает Сергей. — Бывает, что организации заказывают футболки по десять, двадцать, тридцать штук. Туристы любят вещи с символикой Бреста, белорусы приходят за продукцией с журавлями, элементами картин белорусских художников, орнаментами. В общем, все хорошо. И хорошо, что есть Антон, — такие люди нужны стране.

«Прибыль — плюс-минус шестьсот рублей в месяц»

После окончания предыдущего проекта ЕС-ПРООН бизнес малоритских вышиванок перешел на самофинансирование.

— Мы закупаем качественную ткань — майки и кофты на восемьдесят процентов состоят из хлопка. Носить их можно по три года — ничего не случится. В условиях нашего объема есть смысл делать хорошие вещи, — замечает Антон. — Прибыль в месяц — плюс-минус шестьсот белорусских рублей. Раньше для людей то, что мы делаем, было необычно. Тогда, конечно, спрос был выше. А сейчас к вышиванкам все привыкли, поэтому и стараемся придумывать что-то новое.





Герой смеется: некоторые до сих пор удивляются тому, что видят за машинкой парня.

— Но ведь многие модные дизайнеры — мужчины, — искренне не понимает он. — Вот к этому люди привыкнуть пока не могут.

Дело вышимаек уже давно пошло «в народ», и сейчас на каникулах в мастерскую хотят приходить дети — посмотреть, как работает удивительный мастер, который прославил городок из Брестской области на всю страну.

— Им интересно, так почему бы и нет? Я всегда открыт, и нет никаких проблем помочь и что-то показать ребятам. Может, кого-то это вдохновит, — рассуждает Антон.





А участникам нынешнего проекта герой советует делать что-то, что будет работать дальше.

— Нужно, чтобы идея была живучая, чтобы дело не остановилось после того, как прекратится финансирование. Важно не просто осознавать, что ты хочешь сделать, но и знать, как это продолжить.

Эти слова подтверждает и Дмитрий Матусевич.





— Для того чтобы мотивировать бизнесменов на развитие инициатив и по окончании проекта, мы выбрали одним из элементов устойчивости софинансирование, — объясняет он. — Когда люди вкладывают в дело и свои личные средства, это стимулирует чувство большей ответственности. А для нас самое важное — получение долгосрочной перспективы, устойчивости развития и самостоятельной работы бизнес-механизма.

Самый крупный проект Евросоюза и ПРООН в Беларуси, который готовился около трех с половиной лет, завершится 31 января 2022 года. От него ожидают многого — общего экономического роста, повышения дохода людей, их заинтересованности в развитии своих регионов. Министерство экономики отмечает, что заинтересовано в том, чтобы каждая из полезных инициатив продолжала работать и по окончании финансирования Евросоюзом. Поэтому совместно с местными органами власти обязуется мониторить успехи и при необходимости поддерживать участников проекта.

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